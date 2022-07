Déjalo Noé, la banda de rock que suena en el parador Atalaya

Déjalo Noé es una banda de rock nacional que fusiona con otros géneros. Incursiona en la política, dan mensajes en sus letras y llegaron a oídos del dueño de Atalaya: "Hablamos bastante seguido".

Déjalo Noé es una banda de rock que se fusiona con otros géneros. Es más bien "chill", según describió el cantante Franco Marani. Lo curioso es que, con tan sólo cuatro años de vida, este grupo logró formar canciones con alto contenido político y hasta llegaron a oídos del dueño del famoso parador Atalaya. Sí, ese por el que toda la vida se pasó a comer medialunas antes de llegar a la playa.

Justamente, Déjalo Noé realizó un tema que cambió su destino y que, sin pensarlo, encontró un medio de difusión masivo como lo es ese parador. La canción se llama Atalaya, y al parecer llegó a la persona indicada. En diálogo con El Destape, Franco contó: "Con el dueño hablamos bastante seguido".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

- ¿Cómo es eso de que llegaron a los parlantes del Atalaya?

Le llegó al dueño, no sé bien, de qué forma. Se ve que alguien les mencionó que había una canción que hablaba sobre el parador que está camino a la costa. Es un poco la nostalgia, en mi caso personal porque fui el que compuso la canción, de rememorar esos momentos en los que iba a la costa cuando era chico.

- Dicen que suenan todos los días en el parador.

- No sé si todos los días, pero bastante seguido porque nos llegan mensajes de amigos que dicen "che, pasé por el Atalaya y está sonando su canción". Para la dimensión que tenemos nosotros, eso es una novedad y un regocijo. El dueño del Atalaya nos reacciona las historias, nos comenta. Imagino que todos los empleados deben estar cansados de escuchar la canción, pero es una de las que más le llegó a la gente.

Déjalo Noé y la política: "No hay texto sin contexto"

En las letras de esta banda se pueden ver destellos que tienen que ver con la actualidad política y con el contexto que se vive en el país. Si bien son sutiles, los mensajes son claros. Y así lo expresó Franco Marani: "Buscamos la forma de comunicar política, al clima de época, no hay texto sin contexto. Un poco es responder a eso, pero no de una forma forzada".

Déjalo Noé es una banda de rock nacional que fusiona con otros géneros.

"Hay que decir la política, comunicar algo, pero no de una forma forzada", agregó el artista, quien reconoció que en su banda hay una tendencia clara hacias las políticas nacionales y populares: "Creo que hay una unanimidad en eso. Igual nuestra banda no es híper politizada. No es algo que en los shows se vea constantemente. Pero sí que está presente de forma sutil".

"La forma en la que elegimos contar lo que pasa en la situación social económica política y de perfilarnos es más relajada y te pone en contacto con una realidad política. Te pone de frente a un problema, pero sabemos que probablemente la música no es el lugar para resolverlo. Entonces, nosotros lo tomamos de esa manera: vamos a perfilarnos la de la manera en que lo hacemos, pero nunca perdiendo el foco que es 'la canción, nuestro Dios'", cerró el cantante.