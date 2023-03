Damon Albarn mostró cómo compuso la melodía de Clint Eastwood: la revelación secreta sobre el hitazo de Gorillaz

El video del cofundador de Gorillaz se volvió viral en las redes sociales. El elemento inédito que utilizó para componer uno de los hits más grandes de la música.

El cofundador de Gorillaz, una de las bandas más importantes de la música, reveló de qué manera se le ocurrió componer la exitosa melodía del tema Clint Eastwood lanzado en el año 2001. En una entrevista brindada a Apple Music que se volvió viral en las redes sociales, mostró el elemento que utilizó y desató un sinfín de reacciones.

"Que así haya creado la base de Clint Eastwood solo evidencia su talento. No al revés", subrayó un usuario de Twitter sobre la explicación de Damon Albarn. Es que el músico tomó la configuración programada de fábrica de un omnichord, un instrumento que comparte muchas similitudes y funcionalidades al de un teclado. El mismo parecía de juguete y el objetivo fue que sea la base instrumental de la canción.

El pre-set estaba configurado en "Rock 1" y, cuando reprodujo el sonido, era nada menos que la melodía del hitazo de Gorillaz. Esta situación generó un estallido de risas por parte del entrevistador, quien no podía creer lo que estaba escuchando.

"¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale?", le preguntó a Damon Albarn sobre el costo del teclado, cuya calidad de sonido era tan baja que se parecía al de un videojuego. La respuesta del artista descolocó a todos: el costo del instrumento fue de 2 dólares.

El Indio Solari habló de su futuro en la música: "Es hora de recular"

El icónico ex líder de la banda de rock Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, Carlos "El Indio" Solari, deslizó a sus 74 años la decisión de ya no presentarse en los escenarios y habló de su futuro como músico mientras batalla contra el Parkinson.

"Ya no tengo ganas de seguir, de ser un artista que está peleando en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo, y el mister no tiene vocación de directo, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”, indicó en diálogo con Mariskal Romero, en el programa Mariskal Rock.. Más allá de esta declaración inicial, "El Indio" sostuvo que seguirá creando música para que sea interpretada por otros artistas: ”Lo que más me gusta es hacer diez, doce canciones nuevas para que las cante la gente, y eso sí me costaría tener que dejarlo. Me parece que es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un consigliere, y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón. Necesitan crecer y el tapón este no da más”.

Sobre su lucha contra el Parkinson, el cantante se mostró muy sincero y detalló: “En este momento está entreabierta esa puerta, por mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar. No quiero transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión. Desgraciadamente para mí, el Parkinson va progresando, pero hay que presentarle batalla”.

Por último, el músico se mostró conforme con el trabajo de la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y señaló que “están haciendo un muy buen directo, es una banda que suena de puta madre y los quiero tanto que disfruto con ellos”.