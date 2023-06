Conmoción en el mundo de la música: murió de un ACV un famoso cantante de cumbia

Una famosa figura del mundo de la cumbia murió por un accidente cerebrovascular. Dolor y luto en la música tropical.

El mundo de la música se encuentra conmocionado por la muerte de un reconocido cantante de cumbia que revolucionó el rubro cultural. El artista se encontraba internado tras haberse descompensado en medio de un viaje y luego de unos días, lamentablemente perdió la vida.

"Se encuentra estable dentro de su gravedad. Actualmente nos mantenemos atentos a su evolución y estamos rezando por su pronta mejora", expresó el comunicado oficial de la banda cuando internaron el 20 de mayo a Cristian Rodríguez, el cantante de Garras de Amor. Cuando la banda se trasladaba desde Argentina a Chile para una serie de recitales, sufrió un accidente cerebrovascular que obligó su urgente hospitalización.

Lamentablemente falleció en la jornada del viernes 2 de junio, por lo que desde las redes sociales realizaron un desgarrador posteo. "Cristian amado, siempre estarás en los corazones de quienes pudieron conocerte. Tu legado estará siempre con nosotros, y siempre serás el gran padre, hermano y músico que marcó nuestras vidas con su gran corazón", subrayaron.

El domingo 4 de junio, dos días después de su muerte, se realizó la misa en su honor. Frente a esta situación, los fanáticos de Garras de Amor expresaro su pesar en las redes sociales. "Hagamos sonar la música por todos lados"; "Mucho amor para ustedes"; "La cumbia está de duelo", indicaron.

Abel Pintos dejó en shock a todos los fanáticos con su anuncio

El cantante Abel Pintos tiene una popularidad arrasadora y por esto mismo su último anuncio dejó sorprendidos a todos sus fanáticos. En sus redes sociales, el músico anticipó una noticia sobre su futuro cercano que no estaba en los planes de nadie y que sin dudas modificará la vida de sus más fieles seguidores.

A través de una publicación en Instagram, Abel confirmó la noticia y no dejó lugar a dudas. "Feliz domingo", escribió en la descripción de la imagen, en la que no se lo observa a él ni a ninguna otra persona. El mensaje, no obstante, despertó la reaccion de su esposa, Mora Calabrese, y de otros músicos, de la talla de Jairo y Kany García. En concreto, el anuncio de Abel Pintos se trata de su nuevo show, que ya tiene fecha y lugar confirmados luego de un largo tiempo en el que el artista decidió no subirse a los esecenarios para tomarse un descanso, recobrar energías y disfrutar de su vida en familia.

Pintos había anticipado su regreso días atrás en otras declaraciones públicas, sin embargo, ni el más fanático de sus seguidores esperaba tener información tan pronto sobre el evento. "Cada vez más cerca de poder contarles cuándo y donde nos vemos para un encuentro épico", lanzó Pintos en su cuenta de Twitter.

La última aparición de Abel sobre los escenarios fueron las 30 funciones que realizó en el Teatro Ópera. Las fechas se agotaron en su totalidad y ayudaron a coronar un exitoso disco y un año muy fructífero a nivel musical. Sin embargo, parece que ahora vuelve recargado a los escenarios.