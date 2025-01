"Compartía": revolución en el folklore por lo que contó la Sole de su hermana

La Sole sorprendió con lo que contó de su hermana Natalia.

Soledad Pastorutti sorprendió a sus seguidores de redes sociales por lo que contó en relación a su hermana menor, Natalia. La cantante dejó en claro una vez más cuán unidas son con su consanguínea, tanto en lo personal como en lo profesional, a pesar de que hace varios años que no comparten tantos escenarios como antes.

La intérprete de canciones como Adonde Vayas y Tren del Cielo habló sobre su disco Que Sea con Suerte, que se trata de un compilado de reversiones de los hits que tuvo a lo largo de su carrera. En ese contexto, a la artista le preguntaron con quién le gustaría compartir todas esas canciones y ella aseguró que con su hermana Natalia y explicó el porqué de su elección.

"Yo creo que sin dudas, regrabaría todas estas canciones con mi hermana porque es con quien las compartía al principio. Siento que Alma, Corazón y Vida, Tren del Cielo, A Don Ata, son con Natalia", comentó Pastorutti en su respuesta a la consulta que le hicieron en referencia a su material discográfico. Al mismo tiempo, contó qué consejo le daría a la Sole de 15 años que grabó esas canciones originalmente y respondió que le diría que pare de hacer la gira para trabajar en el estudio.

La Sole y Natalia.

El desgarrador posteo de La Sole por la partida de su abuela

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".

La intérprete de A Don Ata recibió muchos comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, en el posteo que culminó: "Ya no hay una mano levantada saludando desde la vereda. No hay domingos de pastas. Nada de eso quedó en Los Molinos y el cielo tiene una roja sonrisa, una herida para quienes lo miramos desde abajo. En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido, deseando volver a encontrarte algún día, sé que así será, voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz".

La despedida de La Sole a su abuela Valeria

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".