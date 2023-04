¿Coldplay vuelve a la Argentina en el 2023? El video de su nueva gira

La banda británica está de gira nuevamente. Te contamos lo que se sabe sobre un posible retorno a nuestro país.

Coldplay hizo historia el año pasado. La banda británica liderada por Chris Martin realizó diez shows en el estadio de River Plate y pasó a la historia vendiendo un record total de entradas. Tal fue su suceso que desde inicios de año se rumorea con un regreso a Argentina para 2023, y la banda ha dado algún que otro indicio en sus redes sociales. En este artículo, te contamos todo lo que sabe sobre el posible retorno a nuestro país de una de las bandas más exitosas del mundo.

Coldplay en Argentina en 2023: lo que se sabe

Una de las primeras publicaciones del año en las redes de la famosa banda británica, fue un pequeño video donde se anunciaba la intención de la banda de continuar con su gira a lo largo de 2023. Al tener fragmentos de sus recitales del 2022 en nuestro país, se especuló con la posibilidad de que para este 2023 Coldplay regrese a la Argentina. Además, en el video se incluye la expresión "no podemos esperar a sentir todo esto de vuelta", al aparecer, en referencia al estadio Monumental. Y aunque la gira de Coldplay continúa en Europa, el público en ese momento respondió al mensaje pidiendo por el retorno del grupo británico.

Vale recordar que el año pasado Coldplay ha conseguido superar los registros establecidos por Roger Waters en su tributo al álbum "The Wall". Durante su gira en 2012, el ex líder de Pink Floyd realizó nueve conciertos en River y estableció un récord mundial de venta de entradas. Sin embargo, la agrupación liderada por Chris Martin logró superar esta marca con sus diez shows realizados donde se vendieron más de 600 mil entradas, estableciendo un nuevo récord.

Sin embargo, más allá de estos pequeños "signos", hasta el momento no hay confirmación oficial ni rumores de un posible retorno de Coldplay para 2023. Desde mayo a julio, la banda seguirá con su gira por Europa, donde tiene planeado visitar distintos países como Portugal, Suecia, España, Dinamarca y Países Bajos. Obviamente, también harán un tour interno de varias semanas por todo el Reino Unido. Luego, la gira continuará por los Estados Unidos y Canadá, durante septiembre e inicios de octubre con, hasta el momento, siete fechas confirmadas. Por ahora, una nueva gira por América Latina (y por extensión, Argentina) no está programada ni en vistas de realizarse, aunque dado el éxito que tuvo su último tour, nada puede descartarse.

Coldplay en Argentina a la pantalla grande

El impacto que tuvo Coldplay con sus diez recitales fue tal que no sólo se habló de un posible retorno para este 2023. La banda anunció recientemente una presentación especial en cines de todo el mundo de su espectacular concierto de la gira Music Of The Spheres World Tour, filmado durante el sold out de diez noches en el estadio de River Plate. La película del concierto se mostrará en miles de cines de todo el mundo el 19 y 23 de abril en asociación con Trafalgar Releasing, quienes también son productores ejecutivos junto con CJ 4DPlex.

Christ Martin, líder de Coldplay

Coldplay - Music Of The Spheres: Live At River Plate es la versión definitiva del director de la transmisión en vivo mundial del espectáculo de octubre, que cuenta con sonido remezclado/remasterizado e impresionantes visuales capturados por el director galardonado con BAFTA y nominado al Grammy, Paul Dugdale, utilizando 30 cámaras, drones de carreras y técnicas de filmación de 360°. La película incluye una gran cantidad de imágenes que no se mostraron durante la transmisión en vivo, cuando se proyectó en 81 países (encabezando las listas de taquilla de todo el mundo). La presentación en cines también incluirá un cortometraje exclusivo detrás de cámaras con nuevas entrevistas a la banda.