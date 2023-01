Bizarrap y Shakira lanzaron la Music Session 53 y explotó en las redes

Bizarrap y Shakira lanzaron la BZRP Music Session #53 y rápidamente se convirtió en tendencia en buena parte del planeta.

Bizarrap y Shakira se unieron para lanzar la primera BZRP Music Session del año y tal como se esperaba el resultado fue una explosión viral que en solo unos minutos llegó al millón de reproducciones en YouTube. La letra de la colaboración tiene algunas frases que estarían dedicadas a Gerard Piqué, que se separó de la cantante colombiana hace poco y en medio de un fuerte escándalo.

El anuncio de Bizarrap y Shakira de la nueva colaboración generó muchísima expectativa en redes sociales, dado que se trata de la unión de dos de los artistas latinoamericanos más virales del planeta. Y el argentino y la colombiana no decepcionaron a sus millones de seguidores alrededor de todo el mundo.

Más allá de sus problemas personales por la separación de Gerard Piqué, a nivel profesional el último tiempo de Shakira fue muy exitoso, tal como buena parte de su carrera. Sus últimos dos lanzamientos previos a la BZRP Music Session también fueron colaboraciones con artistas muy populares de la actualidad y los números acompañaron: "Monotonía" con Ozuna supera las 157 millones de reproducciones en YouTube mientras que "Te felicito" con Rauw Alejandro tiene más de 439 millones de reproducciones en la plataforma de videos.

Ya antes de que se conociera la nueva canción de Shakira y Bizarrap, en las redes sociales se viralizó una parte de la filosa letra de la colombiana, en la que apuntaría directamente a Gerard Piqué, su expareja, de quien se separó en medio de un fuerte escándalo por supuestas infidelidades del exfutbolista. "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú / Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique / Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me suplique / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te sal-pique".

Por su parte, Biza viene de dos lanzamientos consecutivos junto a Duki. Mientras en la previa del Mundial de Qatar 2022, y cumpliendo su promesa por el triunfo de la Selección argentina en la Copa América de Brasil 2021, compartió la BZRP Music Session #50 junto al máximo referente de la música urbana argentina, después de la consagración de La Scaloneta en Qatar lanzaron "3 estrellas en el conjunto", un homenaje a los campeones del mundo.

La respuesta de Piqué al anuncio de la BZRP Session #53 con Shakira

Lejos de hacerse el desentendido, el exjugador del Barcelona dejó un picante mensaje en su cuenta oficial de Twitter, donde tiene más de 20 millones de seguidores. El catalán no escribió nada ni arrobó a Shakira, pero nadie dudó que los emojis de su posteo iban dirigidos para la colombiana: con varios emoticones, Piqué dejó en claro que piensa que lo que está sucediendo es "todo un circo". Por supuesto, miles de internautas rápidamente