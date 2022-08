Anti-Boca: Lali fue lapidaria sobre un posible show en La Bombonera

Lali Espósito, reconocida hincha de River Plate, reveló si cantaría en La Bombonera.

Lali Espósito sorprendió a sus millones de seguidores al hablar de un posible show en el estadio de Boca Juniors. La cantante está en un gran momento profesional, con localidades agotadas en prácticamente todos los shows que está brindando en el marco del "Disciplina Tour".

El sábado pasado Lali Espósito dio un mega concierto en el Movistar Arena, con entradas totalmente agotadas. La euforia por la cantante es total: después de dos conciertos repletos en el Luna Park tuvo que sumar el del fin de semana pasado y dos fechas más en diciembre en el mismo escenario. El "Disciplina Tour" es un verdadero éxito y Lali lo está disfrutando.

Muy cercana a sus fanáticos, la cantante hizo una transmisión en vivo para charlar en directo con sus seguidores y agradecerles por todo el cariño que recibe. Muy feliz por la repercusión que están teniendo sus shows, la conversación con sus followers giró en torno a la posibilidad de agregar más conciertos, dado que muchos no pudieron conseguir entradas por la velocidad en la que se agotaron.

Un usuario en particular le propuso un lugar especial: el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera. Fanática de River Plate, la respuesta de Lali fue lapidaria: "No puedo tocar en Boca". De fondo se escuchó cómo una mujer la incentivaba y le remarcaba que sí podía dar un show ahí.

Pero Lali se mantuvo firme en su postura y desechó la posibilidad de cantar en La Bombonera. "No, Marina. Como gallina a mí me costaría", cerró el tema la cantante. Cabe destacar que la ex Casi Ángeles tiene varias fotografías con la camiseta de River y lo reconfirmó a principios de mayo en la entrega de los premios Platino.

Esteban Lamothe destrozó a Lali Espósito tras su recital: "Me da mucho cringe"

El nombre de Esteban Lamothe se volvió tendencia en las últimas horas. El actor le dio "me gusta" a un comentario de una usuaria que criticó a Lali Espósito y, rápidamente, las redes sociales lanzaron fuertes dardos contra el actor de telenovelas de El Trece y Telefe.

Luego de que Lali le diera un beso a Santi Maratea durante el show que brindó el pasado sábado 27 de agosto, la internauta @cataquesadilla se refirió a los besos públicos que la cantante viene dando en cada uno de sus conciertos. "Me van a cancelar, pero me da mucho cringe que Lali se chuponee a todo lo que camina en sus shows", escribió.

Lamothe se encontró con el tuit viral y le dio "me gusta". Frente a esto, diversos usuarios de Twitter le hicieron captura de pantalla y dejaron al descubierto la crítica del actor a su colega. Sin embargo, el actor de novelas como La 1-5-18, Campanas en la Noche, El Marginal, Educando a Nina, Guapas y Sos mi Hombre, entre otras novelas, no hizo un solo comentario al respecto.