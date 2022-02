Adele actuará en los premios BRIT la próxima semana

La superestrella de la música británica Adele confirmó que actuará en los premios BRIT de la semana que viene, dos semanas después de haber comunicado con lágrimas a sus seguidores que posponía sus actuaciones en Las Vegas debido a los retrasos relacionados con el COVID-19.

La cantante de "Hello" y "Someone Like You" se subirá al escenario de su ciudad natal, Londres, el 8 de febrero para participar en los premios anuales de la música pop del Reino Unido, donde está nominada a cuatro galardones.

"Queridos, estoy muy feliz de decir que voy a actuar en los Brits la próxima semana!!!", escribió Adele en Instagram a última hora del martes, diciendo que también aparecería en el programa de televisión "The Graham Norton Show".

"¡Yyyyy además me pasaré a ver a Graham para conversar en el sofá mientras estoy en la ciudad también! ¡Me hace mucha ilusión! Ah, y Rich envía sus cariños", añadió, refiriéndose a su pareja, el agente deportivo estadounidense Rich Paul.

A principios de esta semana, varios medios británicos habían informado que Adele, quien vive en Los Ángeles, Estados Unidos, no actuaría en los BRIT.

Adele, quien ha encabezado las listas de éxitos de todo el mundo con su álbum "30", opta a los premios por álbum del año, artista del año, canción del año por "Easy On Me" y mejor actuación pop/R&B. Ya ha ganado nueve premios BRIT.

El mes pasado, la artista de 33 años pospuso una serie de conciertos en Las Vegas que debían comenzar el 21 de enero porque la mitad de su equipo estaba enfermo de COVID-19 y por los retrasos en los envíos producto de la pandemia.

Adele tenía previsto iniciar una residencia de tres meses en el hotel Caesars Palace en lo que iban a ser sus primeras apariciones en directo desde 2017.

El cartel de los BRIT Awards también incluye a Ed Sheeran, Liam Gallagher y Little Simz, entre otros.

Con información de Reuters