Abel Pintos rompió el silencio tras suspender su show: "Un abrazo"

El cantante se manifestó en su cuenta de Twitter con un contundente mensaje dirigido a sus fanáticos. Abel Pintos fue sincero como siempre.

Luego de suspenderse su show en Catamarca debido al avance de la pandemia del coronavirus, y de las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades correspondientes, Abel Pintos decidió romper el silencio. En su cuenta de Twitter, y ante la preocupación de sus fanáticos fruto del problema en las cuerdas vocales que reconoció en Jesús María, el bahiense no dejó dudas.

Con un mensaje contundente, y alejando cualquier rumor negativo de su vida, Abel Pintos le envió palabras cálidas a su querida "Familia" que lo sigue en los diferentes recitales que brinda a lo largo y ancho de Argentina: "¡Buenas! Un abrazo fuerte con amor. Que tengan un hermoso día. Que sientan calma y alegría aunque sea, ¡por un instante y ojalá a todas horas!".

Así las cosas, y si bien todavía no se confirmó la reprogramación del recital que no brindó en Catamarca, Abel Pintos continúa vigente en redes sociales y dejó tranquilos a sus seguidores. ¿Cuándo volverá a los escenarios?

El triste anuncio de Abel Pintos tras conocerse sus problemas de salud

Hace pocos días, Abel Pintos frenó su recital en Jesús María para comunicarle a su público el drama personal que atravesó. Sus cuerdas vocales no estaban en el mejor estado, y es por eso que el artista se sinceró y compartió la situación con quienes lo siguen día a día.

“Quiero ser completamente franco con ustedes. Hoy desperté sintiéndome un poco mal de mis cuerdas vocales. A veces me pasa que un poco de malestar en el estómago me genera una cuestión que me quema un pico las cuerdas vocales por la noche”, expresó Abel Pintos. Y lo cierto es que, luego de este episodio, desde la productora del bahiense anunciaron la suspensión de su show en Catamarca.

Si bien la decisión tuvo que ver con el avance de la pandemia del coronavirus en Argentina, hubo fanáticos que se preocuparon por la salud de Abel Pintos tras leer el siguiente comunicado: "Por medio del presente, PALUSA PRODUCCIONES, comunica que por la situación sanitaria y medidas de prevención dispuestas por el Gobierno de la Provincia de Catamarca mediante Decreto N 110/2022 de público conocimiento, el espectáculo del artista ABEL PINTOS previsto para el día 30 de Enero de 2022, será reprogramado de acuerdo a la disponibilidad de agenda del artista ABEL PINTOS".