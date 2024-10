Abel Pintos grabó un show especial por el Día de la Madre: cómo y dónde verlo. .

Este Día de la Madre, Abel Pintos, preparó un concierto muy especial que solo algunas afortunadas pudieron presenciar en vivo, mientras que otras podrán hacerlo hoy a las 21 horas a través de la pantalla chica.

El show lo transmitirá DIRECTV, quienes aseguraron tener la exclusiva del espectáculo titulado “Abel Pintos: un regalo al corazón”, este recital fue grabado la semana pasada en el Teatro Tronador BNA de Mar del Plata, con una audiencia de 800 mujeres invitadas especialmente para la ocasión.

El esperado evento, donde el talentoso cantautor argentino presentó un repertorio de sus canciones más icónicas, se emitirá este domingo 20 de octubre a las 21:00 (hora de Argentina, Chile y Uruguay) y a las 19:00 (hora de Colombia, Ecuador y Perú).

Los televidentes podrán disfrutar de clásicos como "Oncemil", "La llave", "Pájaro Cantor", "Motivos", "De solo vivir", "Espejo", "El Amor en mi vida", "Piedra Libre" y "Sin principio ni final", entre muchos otros, en una presentación que promete ser inolvidable.

“Abel Pintos: un regalo al corazón” se transmitirá en exclusiva por DSHOW, el canal de DIRECTV dedicado a conciertos, entrevistas con artistas y videoclips, disponible en los canales 127 y 1127 HD. Además, el concierto se podrá ver en la plataforma de streaming DGO, donde estará disponible en formato On Demand por tiempo limitado, permitiendo a los fans revivir el espectáculo en cualquier momento y lugar a través de dispositivos móviles, smart TVs, tablets o computadoras.

Sorpresa en el folklore por lo que Susana Giménez se animó a decir de Abel Pintos: "No quiere"

Susana Giménez regresó a la televisión después de cuatro años alejada de la pantalla chica y en la terca emisión de su ciclo en Telefe recibió a Luciano Pereyra y Abel Pintos. En ese contexto, la diva de los teléfonos retó en vivo al intérprete de Oncemil y De Solo Vivir.

Los mencionados cantantes de folklore atraviesan un gran momento profesional por las decenas de funciones que agotaron con su show en conjunto: en el show de Susana hicieron un adelanto de lo que e su concierto a dúo. Además, la conductora los entrevistó y fue allí donde soltó su reclamo hacia Pintos.

"Antes de la pandemia, que yo estaba acá y decía ''ay, llamen a Abel Pintos'. 'No, no va a televisión', me decían. 'No va, no va, no va, no quiere", soltó Giménez en plena entrevista. Por su parte, el músico se rió y explicó: "Tuve una época de ser más timidón". Susana no se conformó y continuó: "Sí. Y me decían 'no quiere, no quiere'".

En ese momento Abel Pintos recordó que hace algunas semanas vivió exactamente el mismo planeo pero por parte de Mirtha Legrand, quien fue algo más incisiva en su reprimenda al aire hacia Pintos por la negativa que mostró durante meses para ser parte de una de sus mesas. "Bueno, Susana, no me cagues a pedo vos también que ya Mirtha me cagó a pedos el otro día por lo mismo".