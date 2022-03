Abel Pintos, conmocionado tras lograr un récord histórico: "Una locura"

Abel Pintos realizó un profundo descargo personal tras haber logrado una marca histórica en la música. El emotivo mensaje del cantante.

Desde que su carrera cobró notoriedad, Abel Pintos se ganó el cariño de miles de fanáticos y fanáticas en toda la Argentina y también en distintas partes de Sudamérica. Desde el 2007 en adelante, su éxito no dejó de crecer, al punto de que sigue llenando estadios en todas partes. De hecho, en las últimas horas, alcanzó un récord histórico en la música y como consecuencia realizó un profundo descargo personal.

El bahiense, quien actualmente presente el álbum "El amor en mi vida", vendió todas las entradas de 10 de los 30 shows que brindará en el Teatro Ópera Orbis en tan sólo ocho horas. Dichas funciones las tiene confirmadas para los meses de mayo, junio y julio de 2022. De esta forma, alcanzó una marca única en la historia de dicho complejo.

Asimismo, y como si fuera poco, Abel superó su propio récord personal de funciones. En 2015 realizó 21 shows y en 2022 llevará adelante nueve más. Indudablemente, la expectativa del público es enorme, teniendo en cuenta que incluso hubo largas filas en las puertas del teatro para poder conseguir una entrada.

Abel Pintos también alcanzó un récord personal: brindará 30 shows en el Teatro Ópera Orbis.

Tras conocer el gran revuelo que generó la venta de entradas, el músico de 37 años se manifestó en su cuenta de Twitter con un video: "Hola, buenas. Antes de dormir les quiero dar las gracias porque si la preventa de los conciertos en el Teatro Ópera fue una locura, hoy el primer día en la venta general fue increíble". Asimismo, Abel Pintos expresó: "Gracias a todos los que fueron a la puerta del teatro y a todos los que compraron su entrada desde cualquier lugar. A quienes quieran venir, los conciertos van a ser en mayo, junio y julio y pueden conseguir su entrada en Ticketek, que es la única página autorizada, o en las boleterías del Teatro Ópera".

El video que grabó Abel Pintos para agradecerle a su público

La agenda de recitales y shows de Abel Pintos en marzo:

Martes 15 de marzo: Centro Cultural Rosario (Rosario, provincia de Santa Fe).

Centro Cultural Rosario (Rosario, provincia de Santa Fe). Jueves 17 de marzo: Teatro Macció (San José, Uruguay).

Teatro Macció (San José, Uruguay). Viernes 18 de marzo: Teatro Uamá (Carmelo, Uruguay).

Teatro Uamá (Carmelo, Uruguay). Sábado 19 de marzo: Teatro Florencio Sánchez (Paysandú, Uruguay ).

Teatro Florencio Sánchez (Paysandú, Uruguay ). Domingo 20 de marzo: Teatro Larrañaga (Salto, Uruguay ).

Teatro Larrañaga (Salto, Uruguay ). Martes 22 de marzo: Teatro Municipal (Treinta y Tres, Uruguay).

Teatro Municipal (Treinta y Tres, Uruguay). Miércoles 23 de marzo: Teatro 25 de mayo (Rocha, Uruguay).

Cómo suele componer Abel Pintos sus canciones

Consultado acerca de si hay alguna emoción que no pudo transmitir en una canción, Abel Pintos aseguró: "No, eso no me sucedió. Seguramente tengo muchas cosas por decir, pero no me ha pasado de querer hablar de algo, y no poder hacerlo". En tanto, resaltó que, a la hora de componer, suele manifestar sentimientos que le suceden en el plano personal: "La música funciona así para mí, las cosas se procesan dentro mío y en algún momento sin decidirlo desde la razón, esas emociones me abordan y buscan expresarse".