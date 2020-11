El mal momento del cantante de cumbia.

El cantante de cumbia Antonio Ríos fue destrozado tras volver a brindar un show en público. "No le da la voz", manifestaron algunos usuarios que lo siguieron mediante YouTube. Lo cierto es que, de por sí, la función fue cuanto menos polémica ya que se dio en el contexto de una feria de Ezeiza en la que no se respetaron los protocolos del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

En tanto, Antonio Ríos se presentó junto a dos bailarinas que llevaron su barbijo correspondiente y con la presencia de un DJ que tocó sus pistas para que el Maestro pudiese explayarse sobre el escenario. Las falencias vocales fueron evidentes y más de un espectador que siguió la transmisión en vivo de YouTube enfatizó en el mismo detalle: "Ya no le da la voz".

Antonio Ríos causó polémica por un show de 500 personas sin distanciamiento social

El show que brindó Antonio Ríos no sólo fue objeto de polémicas en torno a la voz del artista: diferentes vecinos de la zona lindera a la Feria de Ezeiza exhibieron su malestar ante semejante amontonamiento de gente. Se estima que han asistido 500 personas al recital del Maestro, razón por la cual personas que residen cerca del lugar elegido para el concierto manifestaron su furia.

"Esto no puede estar pasando, todavía hay contagiados todavía hay muerte y este se pone a cantar y la gente amontonada no puede ser", explicó una vecina, quien comentó las fotos que se compartieron en Facebook sobre este evento inesperado.

Por otra parte, otra señora de la zona agregó: "Una vergüenza, todos amontonados. Cuántos contagiados van aparecer. Pero no me extraña que el próximo sábado abra el boliche Gabel (NdeR: un salón de eventos bailables ubicado a una cuadra de la estación de trenes de Ezeiza)".

Lamentable frase de Antonio Ríos sobre el uso de preservativos

El famoso cantante de cumbia Antonio Ríos brindó una entrevista con La Nación en donde dejó declaraciones, cuanto menos, polémicas. Si bien no se pronunció en contra de la legalización del aborto, sí explicó que (para él) "Dios nos da la vida y nos las quita". Por otro lado, sí reconoció su rechazo hacia el uso de preservativos con una lamentable frase: "No tenía gracia".

Padre de 17 hijos biológicos y 3 "del corazón", el Maestro de la cumbia agregó: "Mi última hija tiene 17 años y las otras chicas no se quedaron embarazadas. Las otras se querían quedar embarazadas. Yo les preguntaba si se cuidaban, me decían que sí, pero era mentira, no se cuidaban".