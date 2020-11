El cuartetero cordobés sufrió maltrato, golpes y burlas.

El cuartetero cordobés Carlos La Mona Jiménez reveló el calvario que sufrió en su infancia. Mediante una miniserie con capítulos escuetos, el cantante comenzó a promocionar su show vía streaming del próximo 7 de diciembre de 2020. En la ficción, se puede observar a un pequeño niño que recibe golpes, maltratos y burlas por parte de otros jóvenes.

"Qué vas a ser Tarzán vos, sos la Mona Chita", le manifestaron estos chicos al pequeño Carlitos, quien volvió a su hogar para recibir la contención de su madre. "Allá en la plaza los chicos dicen que yo no soy Tarzán, dicen que soy la Mona Chita".

"La Mona es un lindo nombre, y los monos son animales inteligentes y divertidos", le respondió su mamá Esilda, quien instantáneamente abrazó a su hijo para contenerlo luego del bullying recibido. Ya en la actualidad, el cantante expresó: "Quién iba a pensar que el apodo La Mona me iba a dar tantas alegrías".

El duro momento económico de La Mona Jiménez antes de ser solista

En otro de los capítulos de muy corta duración, con motivo de difundir la vuelta del cuartetero a los escenarios (esta vez, vía streaming), puede observarse cómo un adulto Carlos Jiménez regresa a su hogar sin dinero luego de cantar durante una semana sin cesar. Es allí donde su esposa, Juana Delseri, jugó un papel fundamental para incentivarlo a dejar la banda en donde estaba y lanzar su carrera como solista.

"Cantás todos los días, de lunes a lunes, no estás nunca con nosotros. Vivís laburando, los chicos ya no tienen para comer. ¿Qué vamos a hacer? Carlos, es hora de despegar. Yo creo en vos, apostemos por tu carrera solista. Mirá, te terminé el saco que tanto me pediste. El que no te dejan usar en la orquesta", le manifestó su esposa, exhibiendo uno de los atuendos más icónicos del cuartetero en sus diferentes shows: un saco brilloso, con colores vivos y fuertes que lo identifican.

Por su parte, La Mona le contestó a su esposa, allá por 1984 y cuando la situación económica de su familia apremiaba: "Gracias, Juanita. Gracias por bancarme y por estar conmigo en las buenas y en las malas". Tiempo después, todo sería una anécdota de superación y de la vida de un cantante que se ha transformado en uno de los más icónicos de la música popular argentina. En tanto, dentro de Córdoba, es sin dudas el artista más trascendental de la historia local (junto a Rodrigo, quien en realidad ha tenido más peso fuera de su tierra natal y ha logrado ser masivo a nivel nacional).