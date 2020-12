El famoso cantante pasa por un duro calvario.

En diálogo con Cadena 3, el cantante Oscar Esperanza El Chaqueño Palavecino relató el difícil momento que le toca atravesar. Sin la posibilidad de realizar shows debido a la inhabilitación de este tipo de espectáculos producto de la pandemia, este artista aseguró que debió vender un inmueble para poder pagar los salarios de sus músicos.

"La situación de todos los músicos y cantores es la misma. Desde que empezó la pandemia no he trabajado. Es muy duro para todos”, manifestó El Chaqueño, quien reveló la cantidad de empleados que tiene a su cargo y la forma en que debió solventar los ingresos de cada uno de ellos en pos de poder mantener a sus familias.

Casi en forma dramática, Palavecino reconoció que está "buscando otro trabajo" para conseguir nuevos ingresos y le realizó un pedido al Gobierno de Alberto Fernández y aseguró: “Tengo 25 empleados a mi cargo, con algunos nos hemos arreglado con dinero de mis ahorros. Para no echar a nadie estoy vendiendo mis bienes. Tuve que vender un piso de Buenos Aires para mantener a mi gente y esto va a seguir si no me puedo subir a un escenario”.

“Hay gente que la está pasando muy mal. Ojalá vean eso, porque nosotros como artistas hemos aportado mucho al Gobierno. Nos tienen que habilitar, siempre y cuando se cumpla el protocolo. Sé que se han abierto en otros lugares muchas actividades, pero en Salta seguimos en la lucha para tener un ingreso de nuevo”.

El día que el Chaqueño Palavecino superó el coronavirus luego de una internación complicada

Siendo el 22 de septiembre de 2020, y a 11 días de su internación por coronavirus en una clínica de la localidad salteña de Rosario de Lerma, el folclorista Chaqueño Palavecino fue dado de alta y continuará su recuperación desde su casa.

Así lo informó la prensa oficial del artista a través de un comunicado en el que celebra que "finalmente llegó la noticia más esperada", y en el que agradece "infinitamente y de todo corazón todo el acompañamiento recibido, el amor, las buenas energía y las oraciones". Al popular cantante y autor, de 60 años, se le había diagnosticado coronavirus el 11 de septiembre y una semana después quedó internado a causa de una neumopatía.

“Les informamos que felizmente el Chaqueño Palavecino continuó presentando mejorías significativas durante el fin de semana. Es por eso que los médicos están evaluando darle el alta en estos días para luego seguir su proceso de recuperación desde la casa”, había informado la comunicación que recoge el parte médico del músico, de 60 años, antes de tomar la nueva decisión.