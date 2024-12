Qué dijo Silvina Chediek por la muerte de Jorge Lanata.

La periodista Silvina Chediek, quien estuvo casada con Jorge Lanata durante cinco meses en una relación que duró un año, rompió el silencio tras la muerte del conductor y escribió un demoledor mensaje en sus redes sociales. La despedida de la conductora y su historia de amor con Lanata.

A través de Twitter, Silvina Chediek despidió a Lanata, quien fue su esposo entre 1990 y 1991, con un desgarrador mensaje: "Hoy se fue un ser muy especial, creativo, innovador y valiente. Su huella es imborrable. Abrazo a su familia y amigos en este momento de profundo dolor. Adiós, Jorge, que descanses en paz".

La relación de Chediek y Lanata estuvo marcada por la polémica, según ella misma remarcó años atrás en una entrevista con Ángel de Brito: “Nos casamos en el City Hall de New York, que es muy deprimente, no tiene nada de glamoroso (...). Yo empecé a salir con Jorge cuando él hacía poquitito se había separado de Andrea Rodríguez, la mamá de Bárbara. En realidad, nos tendríamos que haber ido a vivir juntos simplemente, pero yo me quería casar. Yo crecí con Roberto Galán”.

“Él venía en una crisis más larga, pero Andrea estaba embarazada, bancó ese embarazo, nació la beba. (…) Para mí se había ido, hacía muy poco lo de Andrea, y a mí me parece que eso no se le hace a nadie. Entonces si yo me casaba acá, eso iba a hacer mucho ruido. Nos casamos en Estados Unidos. No se enteró nadie. Cuando volvimos, nos habíamos casado, pero no tuvo repercusión. No hubo fiesta, no hubo nada. Menos mal, porque a los cinco meses yo tendría que mandar regalos de vuelta. Era medio incómodo porque no lo sabía... Cinco meses de matrimonio”, agregó.

Por qué se separaron Jorge Lanata y Silvina Chediek

Además, Silvina recordó que en los medios se barajaron supuestas causas de su separación de Lanata y las enumeró: “La primera era que me pegó. Que me hizo una lista larga de libros que yo tenía que leer. (…) Después había otro que después se les va a contar en un corte y que lo había pescado con un hombre”. Tras negar cada una, reveló el motivo verdadero que llevó a que se separara del conductor de Periodismo para Todos y Lanata sin Filtro: “Un día, cuando recién empezamos a salir me dijo que él, no ahora, pero que iba a querer tener hijos alguna vez. Otro día dijo que él no iba a querer tener más hijos. Y yo no me iba a quedar al lado de alguien que no iba a querer tener hijos”.

“Después yo quería, por ejemplo, comprarnos una casa porque alquilábamos. Cosas que supuestamente eran sueños pequeños. Sueños medio burgueses. Barrio Norte y Sarandí. Hoy vivimos en un radio de dos cuadras”, cerró, con ironía.