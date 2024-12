Nelson Castro se quebró al hablar de la muerte de Jorge Lanata.

Nelson Castro se mostró conmovido por la muerte de Jorge Lanata. Entrevistado por TN, el periodista recordó a su colega con emoción y hasta se quebró al momento de recordar uno de los últimos instantes en los que compartió una cámara junto a él. "La última entrevista", dijo.

"Obviamente estoy conmovido por esta noticia devastadora. Yo tenia un gran afecto por Jorge, con una gran admiración, viví con mucha cercanía toda esta agonía terrible que ha vivido en los últimos seis meses. Es una noticia malísima aunque no es sorpresiva, yo estaba en contacto muy directo con las fuentes del Hospital Italiano y tenía un conocimiento de la gravedad progresiva del estado de salud de Jorge. Una pérdida irreparable", aseguró Nelson Castro.

Acto seguido, Nelson Castro se quebró al recordar que la última nota que dio Lanata fue con él como interlocutor. "Con un hecho de esas cosas que te impactan, la última entrevista se la hice yo. Me produce una enorme emoción, ¿sabés?", expresó, con la voz entrecort

Destacando las cualidades de Jorge Lanata según su visión, Nelson Castro lo describió así: "Un hombre talentoso, creativo, inquieto. Fue un número uno, realmente marcó estándares nuevos para el periodismo argentino, de calidad superior. Realmente su impronta perdurará. Todo se lo debemos agradecer y valorar".

Nelson Castro aseguró que Lanata "no se cuidaba nunca".

El periodista Nelson Castro dejó en claro que Lanata nunca priorizó su salud. "No se cuidaba nunca, era un diálogo en el cual yo le preguntaba por su salud y él me decía que estaba bien. Yo no lo veía bien. Todo el tema del tabaquismo de Jorge fue letal y fatal. Es algo a lo cual él nunca tuvo la actitud de cambiar", sentenció.

Las últimas horas de Jorge Lanata antes de morir

El periodista Jorge Lanata murió a los 64 años. El periodista tenía un largo historial de problemas de salud y hasta debió recibir un trasplante de riñón. Desde el pasado 14 de junio se encontraba internado en terapia intensiva con neumonía y una encefalopatía, daño neurológico que agravó sus problemas de salud preexistentes.

Tiempo antes de su fallecimiento, Jorge Lanata había sido trasladado a la clínica Santa Catalina para empezar una lenta rehabilitación neurológica, pero esto debió ser interrumpido por una nueva complicación en su delicada salud. Quien informó ese nuevo estado del periodista fue la panelista Yanina Latorre: "Trasladaron a Lanata al Italiano nuevamente, por la neumonía".

Tras ser ingresado al Hospital Italiano el pasado 14 de junio a raíz de un infarto, Lanata quedó en terapia intensiva y debió practicársele una traqueotomía para tratar de mejorar su estado, que en buena parte se sostuvo gracias a la ventilación asistida. Además, en los últimos partes médicos se detallaba que el periodista sufría una encefalopatía "expresada con delirio y desorientación". Posteriormente, padeció una isquemia intestinal que dejó su salud aún más endeble.

El 30 de diciembre, el panel de Intrusos dio cuenta de la fragilidad del estado de salud de Lanata: "Los médicos ya hicieron todo lo humanamente posible y está en manos de Dios. No se pueda hacer otra cosa que rezar", señaló el periodista Damián Rojo. Su colega Karina Iavícoli informó en ese entonces que la familia se reuniría en el Italiano para tomar una decisión. Días atrás, Elba Marcovecchio había contado cómo pasó la Navidad por la situación de su esposo: "Un poquito diferente. Jorge está estable pero es imposible no extrañarlo en casa. El 24 estuve toda la mañana con él, es triste".