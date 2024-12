Murió Jorge Lanata: los informes más polémicos del periodista

Jorge Lanata murió este lunes a los 64 años.

El periodista Jorge Lanata murió a este lunes a los 64 años, después de meses de internaciones y distintos cuadros clínicos, algunos graves. A lo largo de su carrera, realizó informes con polémicas denuncias, que se incrementaron con el lanzamiento de su programa Periodismo Para Todos, que salió al aire durante 12 temporadas entre 2012 y 2023.

Los informes más polémicos de Jorge Lanata

La Ruta del dinero K

La primera emisión del programa presentó el informe de la "Ruta del dinero K", que fue, probablemente, el más recordado del ciclo. En el mismo, denunció supuestos movimientos de dinero que el empresario Lázaro Báez, a quien señaló como amigo del ex presidente Néstor Kirchner, había hecho al exterior en el entramado de un presunto lavado de dinero. En el marco de esa investigación, Báez fue finalmente condenado en agosto a cuatro años y seis meses de prisión; también fue condenado Leonardo Fariña, a quien la Justicia consideró como su testaferro.

Sin embargo, la ex presidenta Cristina Kirchner, por quien el informe llevó el nombre que llevó, fue sobreseída en la causa. El fiscal Guillermo Marijuan aseguró que "existen probanzas" sobre un vínculo de la ex presidenta con otros imputados en la causa, pero señaló: "No la ubican a la imputada Fernández en ningún tramo del iter criminis del delito de lavado de dinero que se investiga en estas actuaciones para poder procesarla o someterla a juicio como parece pretender la querella".

El Polaquito

En julio de 2017, salió en Periodismo Para Todos una entrevista con un niño de 11 años, conocido como "El Polaquito", que se atribuía la comisión de varis delitos, incluido un asesinato. Apenas publicado, el reportaje recibió diversos repudios de quienes aseguraban que estaba armado y que era solamente una excusa para instalar en la agenda mediática la baja de la edad de imputabilidad.

En aquel momento, el dirigente del Frente Patria Grande y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois aseguró que, entre la producción del programa y funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Lanús, comandada por Diego Kravetz en ese entonces, "secuestraron al niño, lo amedrentaron y coaccionaron" para que diera las declaraciones. "Lo que hicieron es repugnante desde el punto de vista moral e implica la comisión de una importante cantidad de delitos y violaciones de leyes y tratados internacionales de derecho del niño, con independencia de lo que sucedió antes (de la entrevista) que fue el amedrentamiento del niño por parte de agentes de la policía local y personal civil", denunció Grabois en diálogo con Radio Mitre.

La Morsa

En 2015, en plena campaña electoral, Lanata le hizo una entrevista realizada a Martín Lanatta, uno de los condenados por el triple homicidio de General Rodríguez, en el que resultaron asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. En la misma, el condenado señaló a Aníbal Fernández, en esa época precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, como "La Morsa", como uno de los involucrados en el tráfico de efedrina.

En plena campaña de 2015, Lanata acusó a Aníbal Fernández de ser "La Morsa", denuncia desmentida años después.

Sin embargo, en 2020 se confirmó que "La Morsa" no era el ex jefe de Gabinete y luego ministro de Seguridad, sino que se trataba del ex agente de la SIDE Julio César Pose.