Levantaron un programa de América TV por la muerte de Jorge Lanata.

La muerte de Jorge Lanata generó gran conmoción en todo el país y, sobre todo en el mundo de la televisión. El famoso periodista falleció este 30 de diciembre a los 64 años luego de seis meses de internación y tras sufrir una falla multiorgánica. Ante esto, el contenido de todos los programas de espectáculos tuvieron que modificarse para cubrir este suceso e incluso se conoció que un canal decidió dar de baja un programa por este motivo.

Este lunes se iba a trasmitir la gran final del Cantando 2024, ciclo conducido por Florencia Peña en la pantalla de América TV. Tras varios meses al aire, el reality disputaría su gran final entre Pepe Ochoa y Juan Otero, los dos participantes que lograron superar las etapas propuestas y se consolidaron como los mejores del ciclo. Sin embargo, debido al luto por la muerte de Lanata, la producción tomó una drástica decisión.

Según confirmó el periodista Fefe Bongiorno en su cuenta de X, la final queda pospuesta hasta nuevo aviso. "Se suspendió la final del Cantando 2024 por el fallecimiento de Jorge Lanata. El canal transmitirá en su lugar un especial sobre el periodista conducido por Luis Ventura", anunció.

Desde la producción del canal aún no anunciaron cuándo será la final, pero ya no podrá terminar junto con el año tal como estaba previsto. Según las especulaciones, se emitirá el jueves 2 de enero, pero aún no hay certezas.

La China Suárez y un inesperado mensaje sobre Lanata: "Yo no me olvido"

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Jorge Lanata, Eugenia "China" Suárez expresó su tristeza a través de un sentido homenaje en sus redes sociales. La actriz compartió en sus historias de Instagram una imagen de la entrevista que Lanata le realizó en 2019 para el programa Hora 25, emitido por TN.

Junto a la foto, la exCasi Ángeles, escribió: "Fuiste muy cálido y amable conmigo. Y yo no me olvido de esas personas jamás. QEPD". En aquella entrevista, realizada mientras la China interpretaba a "La Polaca" en la exitosa ficción de Pol-ka Argentina: Tierra de Amor y Venganza, conversaron sobre su personaje, hicieron un repaso por su carrera artística y tocaron temas personales, como la crianza de sus hijos.

La desgarradora confesión de Diego Leuco sobre Lanata: "La última vez que nos vimos"

A través de su cuenta de Instagram, Diego Leuco compartió una instantánea junto a Lanata y le dedicó un emotivo mensaje de despedida. "La última vez que nos vimos. Gracias por todo, por siempre ir al frente, por luchar siempre por la verdad y en contra de la corrupción, por armar grandes equipos, por respetarnos y dejarnos crecer", escribió el hijo del también periodista Alfredo Leuco.

"Te lo dije varias veces a pesar de que te hacías el duro: te quiero mucho Jorge", cerró Leuco en su mensaje de despedida. En los últimos años el periodista se había alejado de su faceta de periodista político, que se forjó en Radio Mitre y como discípulo de Lanata en Periodismo para todos, para emprender una nueva búsqueda en los medios en programas de entretenimiento en Luzu TV y en Telefe, donde tomó la conducción de La Peña de Morfi junto a Lizy Tagliani tras la muerte de Gerardo Rozín y la desvinculación de Jey Mammón del ciclo.