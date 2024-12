El desgarrador mensaje de la hija menor de Jorge Lanata: "Es muy difícil todo".

Jorge Lanata murió el pasado 30 de diciembre a los 64 años por una falla multiorgánica y tras estar 6 meses internado. Esta pérdida fue el desencadenante de múltiples mensajes y homenajes en redes sociales, pero uno de los que más emoción generó fue el de Lola, la hija menor del periodista que decidió despedirse con sentidas palabras.

A través de sus redes sociales la joven compartió una foto de ella de pequeña y seguido un video de su papá internado en el hospital, y le dedicó unas sentidas palabras de despedida que recolectaron más de 10 mil likes. "Hola pa, es muy difícil todo lo que está pasando. Pasó muy poco tiempo pero ya te extrañamos mucho", empezó el posteo de la joven, producto de la relación entre Lanata y Sara Stewart Brown.

En este marco, Lola continuó: "Te quiero agradecer por todo lo que hiciste por nosotras a lo largo de nuestra vida. Fuiste, sos y siempre serás mi modelo a seguir. Te quiero agradecer por todas las pelis que vimos juntos, los cafecitos que compartimos y por todas las sonrisas que me regalaste". Asimismo, contó cómo recordará a su papá para que sea un bálsamo: "Ayer pensaba en un día, hace tres años, en el cual me enseñaste lo importante que es mirar el cielo, respirar y agradecer. Y eso es lo que elijo hacer hoy. Hoy miro al cielo, respiro y te agradezco".



Seguido a esto, reflexionó sobre cómo fueron los últimos días junto a su papá: "Fueron unos meses muy difíciles, pero tuvimos la suerte de no dejarnos de decirnos las cosas importantes. Como cuando me confesaste que al estar conmigo sentías paz. O el día que mamá se quejaba de mi y vos le dijiste que 'todo lo que Lola quiera hacer, está bien'". Además, le quiso hacer una promesa: "Te prometo que la voy a cuidar mucho a Barbi, que aunque sea grande y fuerte yo sé que nos necesita. Y también prometo seguir cuidándote a vos, desde donde sea que estés".

Finalmente, concluyó con gran emoción: "Por último te prometo que cada vez que vea ESA estrella voy a pensar en vos. Te amo mucho papi, para siempre tu lunita". Este posteo generó todo tipo de reacciones de amigos, allegados a Jorge Lanata o personas que al enterarse del fallecimiento fueron a dedicarle unas sentidas palabras.

Polémica por lo que pasó con el "cajón" de Lanata en el velorio

En las últimas horas, se conocieron detalles inesperados sobre lo ocurrido durante el velatorio de Jorge Lanata. Fue Ángel de Brito quien, a través de su programa de streaming Ángel Responde, compartió información que dejó a todos boquiabiertos.

En plena interacción con sus compañeros y seguidores, el conductor no dudó en referirse a la compleja situación vivida en ese momento tan delicado. “Pregunté cómo había sido el velatorio… fue complicado y convulsionado”, comenzó relatando Ángel, desatando la curiosidad de todos.

Según explicó, el velatorio estuvo dividido en dos sectores bien marcados: por un lado, las hijas del periodista, Lola y Bárbara, junto a sus respectivas madres; y por otro, su última pareja, Elba Marcovecchio, acompañada de sus dos hijos. “Acordaron Elba y las hijas hacerlo a cajón cerrado”, señaló de Brito, dando pie a más revelaciones.

Sin embargo, el momento más tenso de la jornada fue protagonizado por Facundo, el histórico chofer de Lanata. “Hubo un pequeño escándalo porque Facundo pedía que abran el cajón. Él quería constatar que el cuerpo estuviera ahí”, contó Ángel, dejando en evidencia la desconfianza que rodeó el evento. Según narró, tanto Elba como las hijas de Lanata se opusieron rotundamente, argumentando que ya habían verificado el cuerpo en el hospital.

Pese a este tenso episodio, hubo un instante de emotividad cuando Elba, Bárbara y Lola se acercaron a darse el pésame mutuamente, algo que no ocurrió con Andrea Rodríguez, con quien la relación es notoriamente mala. “Kiwita sí la saludó a Elba, pero Andrea no. Esto pasa en todas las familias cuando hay divisiones”, concluyó de Brito, dejando en claro que, aunque fue una despedida mayormente tranquila, no estuvo exenta de conflictos.