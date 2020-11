Estela de Carlotto despidió a Diego Maradona: "Tenía clarísimo cuál era la lucha de las Abuelas"

La muerte de Diego Armando Maradona ha sido inesperada para todo el país y el resto del mundo. El genio del fútbol mundial perdió la vida a los 60 años debido a un paro cardíaco que sufrió antes del mediodía en su casa del Tigre, Provincia de Buenos Aires. Y grandes personalidades de distintos lugares se han rendido a sus pies para homenajearlo. Una de ellas es Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. "Tenía clarísimo cuál era la lucha de Abuelas", sostuvo.

Maradona, quien gracias a su brillante desempeño en el fútbol llevó a la Argentina a lo más alto del fútbol con la Selección Argentina en el Mundial de México '86, utilizó su fama para militar diferentes luchas que el país tuvo en las últimas décadas. El crack fue uno de los que más intentó visualizar la búsqueda de hijos y nietos desaparecidos durante la última dictadura militar. Y por supuesto, su cercanía a Estela de Carlotto ha sido vital para la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Tras haber conocido la triste noticia, Carlotto lamentó la muerte de Diego y expresó unas sentidas palabras en diálogo con Radio Club 947: "No lo podía creer. Es un dolor enorme que no se puede expresar. Es como alguien propio, querido. Es un golpe al corazón de todos los argentinos h del mundo entero. Nos saludó siempre que pudo".

Asimismo, valoró muchísimo la gran participación que Maradona tuvo para visualizar la lucha de los organismos sociales: "Él tenia clarísimo lo que significaba la lucha de los organismos, de las Abuelas". Luego, relató cómo fue que conoció al astro: "Fue en Cuba. Salió él a saludarnos y le digo: 'Maradona, una abuela de Plaza te saluda'. Y enseguida vino a saludarme".

El testimonio de Alberto Fernández tras la muerte de Diego Maradona:

El presidente de la Nación Alberto Fernández dialogó con TyC Sports y lamentó la muerte de Maradona: "Siempre rescato lo genuino de Maradona. No elegimos vivir como puede y le cargaron la mochila de que tenía ser el ejemplo de todo. Y es un hombre que nos llegó de alegrías. No tenemos recuerdos tristes con Diego. No termino de caer sobre lo que pasó. Diego va a ser uno de esos personajes que nunca se mueren. ¿Con qué autoridad moral alguien podía decir algo de Diego?. Es el día de hoy que seguimos viendo el gol a los ingleses y nos seguimos conmoviendo. ¿Qué más podemos pedirle?".