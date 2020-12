Con una frase de Diego: el enigmático mensaje de Gianinna Maradona

La muerte de Diego Maradona ha sido un golpe inesperado para todo el mundo. Sin embargo, para la gente de su entorno más íntimo, muchísimo más. Gianinna Maradona, una de sus hijas, ha tenido que lidiar no sólo con la pérdida de su padre sino también con los conflictos que han surgido y que tienen que ver con la herencia familiar. En las últimas horas, la mujer de 33 años publicó un curioso, aunque emotivo mensaje en las redes sociales que justamente usó Pelusa.

Pese a que el fallecimiento de Maradona se produjo el pasado 25 de noviembre, todavía hay muchas cuestiones que resolver de cara al futuro. De hecho, se acaba de conocer que el crack de la Selección Argentina tenía un container repleto de regalos y elementos que Fidel Castro, Hugo Chávez y Lula da Silva, entre otros, le hicieron en vida. ¿Qué ocurrirá con dichos objetos? Tanto Gianinna como el resto de sus herederos tendrán que hacerse cargo.

Mientras intenta escaparle un poco a los conflictos, tanto Giannina como Dalma Maradona intentan refugiarse entre sus afectos y por supuesto en su madre Claudia Villafañe, ex esposa de Diego que lo acompañó en cada difícil momento de su vida. De hecho, la participante de MasterChef Celebrity se ocupó de realizar los preparativos del velorio del astro.

Cuál fue el emotivo mensaje que Gianinna Maradona con el que recordó a su padre Diego:

A través de su cuenta de Instagram, Gianinna Maradona publicó un emotivo mensaje citando una frase de su propio padre Diego Maradona: "Sólo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo". Dicho comentario es uno de los más famosos y recordados que dijo Pelusa en vida.

Dalma Maradona encontró un video de Diego Maradona y se emocionó en las redes sociales:

"Ayer, en la lupita, me apareció un video de mi papá con mi mamá a upa donde cantaban los 4. Ellos están de espaldas y Giani mini tomando mate... (Creo que era del '94, pero no estoy segura). ¡Lo quiero tener! ¿Me ayudan? Otro datazo: Giani y papá arrancan cantando Cristian Castro y después me sumo yo con otro tema. ¡Ayuda! Cuando lo busqué para guardarlo, no lo encontré más", expresó Dalma Maradona en su cuenta de Instagram.

Finalmente, Dalma logró encontrar el video, que fue filmado por El Gráfico: "¡Video encontrado! Gracias a todos los que me lo pasaron. ¡Ya lo guardé!". En el mismo, figuraban ella y su hermana Gianinna, su madre Claudia Villafañe y su padre Diego entonando una canción de Cristian Castro con la indumentaria de la Selección Argentina.