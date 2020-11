Cristian Leguizamón es uno de los fanáticos de Diego Armando Maradona más reconocidos. Hace años su video hablando y defendiendo a "el Diegote" se hizo viral y cada tanto vuelve a aparecer en los medios. Esta vez, el hincha mostró todo su dolor por la muerte del mejor jugador de todos los tiempos.

Leguizamon se hizo conocido en noviembre de 2007 cuando fue entrevistado para la televisión en la entrada al Autódromo de Buenos Aires, en medio de la salida de una de las famosas fiestas de música electrónica Creamfields. El desopilante diálogo no tardó en ser recompartido por todos lados, en una época donde las redes sociales todavía no estaban instaladas en nuestras vidas.

"¿Vos sos del palo de la música electrónica?", le consultó el movilero y Leguizamón fue bien directo: "No, ni en pedo. Yo soy del rock and roll papá. Escuchá: Luca, El Indio...". Pero la pregunta que desencadenó uno de los mejores momentos televisivos de los últimos años fue "¿Y el más grande quién es?"

"El más grande, ¿Quién va a ser el más grande? El Diego, papá. Mirá me llenan (los ojos de lágrimas), mirá, mirá... Se me caen las lágrimas. El Diego loco, el Diego. El Diegote. Ese es el más grande de toda la vida, de toda la historia. Acá papá, acá chabón. Yo te llevo en el alma, loco. Este se la jugó por Argentina...", respondió Cristian.

Su video circuló por todos los canales y redes sociales posibles. En 13 años siempre reapareció ante cada evento que incluía a Maradona y hace poco se lo pudo ver emulando su histórica frase.

Por su puesto, se hizo presente en el último adiós al mas grande de todos los tiempos. Leguizamón habló ante las cámaras de Paso a Paso, que se emite por TyC Sports y contó como atravesaba la tristeza que invadió al país entero.

"La traté de llevar como pude y a cada rato se me escapa una lágrima. Se me murió una parte de mi vida", afirmó. Y luego, agregó: "Me salió del alma. Eran las siete de la mañana con un par de cosas encima y me salió del corazón. Se me murió el Diego, loco. Yo soy maradoniano de corazón. ¿Qué más te puedo decir? Trece años pasaron de eso, estoy canoso pero el sentimiento sigue igual. Me salió del alma y del corazón".

"Que haya visto mi video es un orgullo nacional mío. Que el loco esté mirando mi video y se caga de risa... 'Este está loco', debe decir Diego. Sí, pero loco por vos. Estoy loco por vos como todo el mundo está llorando por vos, me partió el alma", concluyó Leguizamón.