Jana Maradona compartió un emotivo video de su padre interpretando una canción de Luis Miguel.

Ya pasaron casi tres meses de la muerte de Diego Armando Maradona y sus hijas, cada tanto, suelen compartir algunas imágenes o videos de momentos que vivieron junto a él. Esta vez, Jana Maradona mostró una faceta distinta del Diez, en el que se lo ve cantando apasionadamente una canción de Luis Miguel.

En el video, se puede ver a Maradona muy metido en el personaje, interpretando el hit "No se tú" de Luis Miguel. Con una mano sostenía un micrófono y con la otra, una rosa. Con un espléndido acting, el astro del fútbol supo transmitir la emoción de dicho tema.

"Mis deseos, no los puedo contener. En las noches cuando duermo. Sin insomnio, yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta. No sé tú", se lo escucha entonar a Maradona. El video finaliza con Diego parado con los ojos cerrados y las manos en el pecho. "Infinitamente enamorada", escribió Jana al compartir este emotivo momento en sus redes sociales.

Abren los celulares de Maradona

Un juez autorizó este miércoles la apertura de los dos teléfonos celulares que pertenecían a Diego Armando Maradona y fueron secuestrados en la habitación donde falleció el pasado 25 de noviembre en un country del partido bonaerense de Tigre.

Dos smartphones iPhone de la marca Apple –uno gris oscuro y el otro negro-, ahora podrán ser peritados por los fiscales de San Isidro que investigan las circunstancias de la muerte del "10" para analizar su contenido, "con el objeto de recolectar mayores medidas de prueba", para lo cual necesitan conocer las llamadas entrantes y salientes, la mensajería y los registros de voz.

El foco de la investigación penal está puesto en determinar si la internación domiciliaria era la adecuada para un paciente como Maradona, si hubo mala praxis médica y si la muerte del "10" se pudo haber evitado.

Además de Luque y Cosachov, la causa en la que se investiga un eventual "homicidio culposo", sumó el lunes pasado a otros tres imputados: el psicólogo Carlos Díaz y los enfermeros que lo asistieron en sus últimas horas, Ricardo Omar Almirón, del tuno noche/madrugada, y Gisella Madrid, de la mañana.