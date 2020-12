La muerte de Diego Maradona ha significado un duro golpe para todo el mundo. Pero, sobre todo, para todos sus seres queridos. Dalma Maradona, una de las hijas de Pelusa, continúa haciendo el duelo tras la inesperada pérdida de su padre, quien falleció el pasado miércoles 25 de noviembre debido a un paro cardiorrespiratorio. Pese a que aún no ha brindado un testimonio con los medios, la joven lo ha recordado en sus redes sociales. De hecho, en las últimas horas, se conmovió al encontrar un video del Diez. "Apareció", manifestó, con mucha emoción.

Para el entorno de la familia Maradona son días sumamente movidas. Es que se han desatado diferentes conflictos: la Justicia aún investiga si Diego estaba bien o mal acompañado en lo que respecta a la salud; hay un claro enfrentamiento entre Dalma y Gianinna contra el abogado Matías Morla; y también se debe repartir la herencia que dejó el mejor futbolista de todos los tiempos entre sus hijos (aquellos que fueron reconocidos y los que aún luchan por serlo).

Sin embargo, por estas horas, Dalma Maradona ha intentado poner el foco en todos los momentos que vivió al lado de su padre, quien sin lugar a dudas ha dejado una huella en los corazones de millones de personas de todo el mundo, más allá de lo que ha hecho en su carrera como jugador de fútbol.

De acuerdo a lo que dio a conocer en su cuenta de Instagram, Dalma Maradona no podía encontrar un video de Diego Maradona junto a su familia pasando un momento muy agradable. Por eso mismo, acudió a su cuenta de Instagram para pedirle a sus seguidores que le dieran una mano para hallarlo.

El video viral de Diego Maradona que hizo emocionar a Dalma Maradona:

"Ayer, en la lupita, me apareció un video de mi papá con mi mamá a upa donde cantaban los 4. Ellos están de espaldas y Giani mini tomando mate... (Creo que era del '94, pero no estoy segura). ¡Lo quiero tener! ¿Me ayudan? Otro datazo: Giani y papá arrancan cantando Cristian Castro y después me sumo yo con otro tema. ¡Ayuda! Cuando lo busqué para guardarlo, no lo encontré más", expresó Dalma.

Finalmente, la historia tuvo un final feliz: Dalma logró encontrar el video, que fue filmado por El Gráfico: "¡Video encontrado! Gracias a todos los que me lo pasaron. ¡Ya lo guardé!". En el mismo, figuraban ella y su hermana Gianinna, su madre Claudia Villafañe y su padre Diego entonando una canción de Cristian Castro con la indumentaria de la Selección Argentina.