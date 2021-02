"Posibilitó mi vuelta", el recuerdo de Mirtha Legrand sobre Carlos Menem

En diálogo con el periodista de Radio Mitre Juan Etchegoyen, la actriz y conductora Mirtha Legrand lamentó el fallecimiento del ex presidente Carlos Menem.

Tras saberse la noticia, Etchegoyen buscó comunicarse con Mirtha a través de whatsapp. Si bien manifestó no querer hablar ya que sentía un gran cariño por el ex presidente, Mirtha Legrand compartió: "Me apena mucho su partida! Fue la persona que posibilitó mi vuelta a la televisión".

A mediados del '86, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una demanda de Legrand contra el ATC estableció que solo cobraría 25000 USD de los 500 000 reclamados por ella ya que el tribunal consideró que no era aconsejable que Legrand percibiese una suma mensual de 40000 USD ante la dificultosa situación económica que atravesaba nuestro país.

En 1989, con Menem en el Gobierno, Chiquita pudo volver al canal con Mirtha para todos tras haber estado prohibida durante años en la emisora estatal.

Al respecto, la diva de los almuerzos recordó las visitas del ex presidente a su programa y lo definió "siempre carismático y simpático". A continuación, destacó que fue "el único invitado que, terminado el programa, iba a la cocina y saludaba a todos los empleados". De hecho, era muy habitual para Mirtha recibir al ex presidente en su programa y de tantos almuerzos, cosecharon un gran vínculo.

Por último, la conductora no profundizó en cuestiones políticas y sintetizó a su presidencia de 10 años con "luces y sombras".

"Una excelente persona, amaba a los artistas. Para el presidente Carlos Menem todo honor y toda gloria", concluyó.