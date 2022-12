Se supo el verdadero motivo por el que Dalma y Gianinna no alentaron a la Scaloneta en las redes: "No pasó"

La mayor de las hermanas Maradona se expresó sobre la poca intervención que hicieron en las redes ante el triunfo de la Selección Argentina, siendo las hijas de un ídolo del fútbol como Diego Maradona. Dalma cuestionó las críticas que recibió por su actitud.

Dalma Maradona cuestionó las críticas que le hicieron a ella y a su hermana Gianinna por no festejar en las redes sociales la victoria de la Scaloneta. El periodista Ángel de Brito debatía el tema con sus panelistas cuando la hija del 10 le envió un mensaje de texto enojada, defendiendo su postura.

"La gente decía en las redes que por qué Dalma y Gianinna no salen a bancar a la Selección. Yo tengo contacto con Dalma, no con Gianinna. Ella me dijo: ‘Obviamente, yo aliento a la Selección, subí cosas, lo que pasa es que no publiqué todo lo que hacía en mi casa como subo lo que hago con mi hija’”, comenzó su descargo el conductor de LAM, en alusión a la exigencia de la gente a las jóvenes por ser las hijas de Maradona.

La panelista Yanina Latorre sacó su lado picante al aire y argumentó su apoyo a las críticas al recordar que las hijas de Claudia Villafañe siempre festejan los triunfos de Boca en sus redes. "Yo en este sentido banco a la gente. La era de Diego Maradona terminó. Diego no está más, fue un grande, la rompió, se le hicieron millones de homenajes. Realmente, la historia de Gianinna en la que reclama que Brasil le haya hecho un homenaje a Pelé. Pelé está mal de salud y está vivo", agregó la esposa de Diego Latorre.

Dalma se cansó de escuchar críticas y le envió un mensaje al instante a De Brito, con quien ha demostrado tener buena onda en diversas entrevistas. "Si no lo subo a las redes, quiere decir que no pasó. ¿No alenté a la Selección porque no lo subí a las redes? ¿Mis hijas no existen si no las subo a las redes? Tendría que ser más activa en las redes", escribió contundente la actriz.

El mensaje de Dalma Maradona en las redes tras el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar

"Qué fuerte todo. Te extraño más que nunca. Deberías haber estado ahí. Gracias por todo!", escribió la hija de Diego Maradona, en una historia de Instagram dedicada a su padre. Además, la madre de Roma y Azul Caldarelli compartió una serie de posteos que sus fans dedicaron al 10 que trajo la Copa del Mundo en el 86. Por su parte, Gianinna Maradona no hizo posteos sobre el triunfo de Argentina ante Francia en Qatar.