La mamá de De Paul reveló lo que nadie sabía del futbolista: "No podía jugar"

La mamá del futbolista de la Selección Argentina se refirió a cómo vive la ansiedad a días del partido en que su hijo puede hacer historia. Mónica Ferrarotti contó cuál es el deseo de Rodrigo De Paul en relación a la final.

La mamá de Rodrigo De Paul habló en público a dos días del partido de la Selección Argentina contra Francia en el Mundial Qatar 2022. Mónica Ferrarotti dio a conocer cómo vive este momento y cuál es el deseo de su hijo para el histórico día que está por vivir.

"Ojalá pueda estar todo el partido, ese es el deseo de él, en los 90’, en los 120’, en los penales, pero estar siempre. Esperemos que sí", comenzó su descargo al suegra de Tini Stoessel en diálogo con la radio Urbana Play. Y agregó: "La verdad que yo todavía no caigo, es muy loco, pienso en todas las cosas que él me decía, cuando empezó a jugar, cuando era chiquito. Pienso en todos los posters que tenía pegado en el dormitorio, con ese fanatismo hacia la camiseta argentina, verlo ahora ahí es muy fuerte".

Ferrarotti causó emoción en los oyentes con sus recuerdos de la infancia de su hijo, nacido en 1994. "Tenía poster de la Selección Argentina, de la época cuando era chiquito. Cuando empezó a jugar baby fútbol era muy chiquito. Entonces no podía jugar dentro de la cancha, entonces le metieron de arquero. Lo primero que me hizo comprar la camiseta de Lechuga Roa. Jugaba con esa camiseta y tenía 3 años. Ahora está usando la camiseta argentina y viviendo una final del Mundo", añadió la mamá del joven y aseguró que toda la familia vive este momento con una emoción muy grande y que aún no cayeron del todo.

El romántico descargo de Rodrigo De Paul sobre Tini Stoessel tras la victoria contra Croacia

"Soy la persona más feliz del mundo, y ella está siempre ahí, apoyando, de fierro, hoy se lo dije antes de salir que me mandó un mensaje muy lindo. Ella está ahí siempre, me banca tanto, y nosotros necesitamos ese apoyo, somos personas que jugamos al fútbol y necesitamos que nos acompañen porque tenemos también muchos problemas", soltó De Paul en diálogo con Titi Fernández en una entrevista post-partido.

Además, el futbolista le dedicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram a la cantante y relató: "Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí. Cuando arranco esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra.. en poco te abrazo, espéreme un poquito más. Gracias. Te amo!".