El día que Mauricio Macri dijo que Alemania es una "raza superior" antes del Mundial

Hace tan solo dos semanas Mauricio Macri había ponderado al Seleccionado alemán y los calificó de "raza superior", pero quedó eliminado en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

El expresidente Mauricio Macri hizo una desafortunada declaración en la cual calificó a la selección de Alemania de ser una "raza superior" hace tan solo dos semanas. Durante una entrevista a TN, Macri analizó a los candidatos a ganar el Mundial de Qatar 2022 y causó sorpresa al intentar elogiar al seleccionado teutón, contrincante histórico de la Selección Argentina y una de las sorpresas de la máxima cita futbolística al quedar eliminado en fase de grupos.

"En Brasil, Neymar está mucho mejor porque antes era una especie de traba para el equipo. Portugal tiene muy buenos jugadores. Francia tiene muy buenos jugadores, es el último campeón. Y a Alemania nunca se la puede descartar, es una raza superior que siempre juega hasta el final”, expresó el ex presidente de la Nación en un mano a mano con el periodista Joaquín Morales Solá.

Pese a las palabras del ex Presidente, Alemania nuevamente dio la nota al volver a quedar eliminado en primera ronda, repitiendo su decepcionante desempeño del Mundial de Rusia 2018. Al referirse a la situación de Argentina en este Mundial, Macri dijo que tiene "muchas y también ninguna chance" de ganar ya que "el fútbol está muy competitivo". De todas formas, aclaró que "entre los cinco candidatos, hoy la pongo a Argentina".

En su análisis de aquella entrevista con Morales Solá, el ex mandatario y presidente ejecutivo de la Fundación FIFA planteó que "tenemos un gran arquero, una defensa sólida y un mediocampo combativo" y que "Messi está en tal vez su último Mundial y está muy enchufado”. También indicó que “tenemos un buen goleador como Lautaro Martínez que está derecho y Di María que está en su mejor momento. Siempre fue muy talentoso, pero ahora está muy maduro y tiene más seguridad en sí mismo”.

Igualmente, marcó que "para ganar un Mundial, no solo hay que ser el mejor equipo sino que hay un partido que jugando mal tenés que ganar igual". "Tenés que tener esa suerte de que aunque no te salga todo bien, vos lo ganes. El fútbol está muy competitivo y puede no suceder", afirmó y dijo que "estar ahí es algo que nos tiene que mover". "Ojalá no nos caigamos como en la última vuelta que nos caímos muy rápido", expresó.

El expresidente no dejó pasar la oportunidad para apuntar contra el Gobierno y dijo que, en caso de que Argentina gane el Mundial, "no se pueden apropiar" el triunfo. "El fútbol es de los argentinos. Soñaron apropiarse del funeral de nuestro máximo ídolo y salvador, Diego Armando Maradona", sostuvo y afirmó: "Si salimos campeones del mundo, va a ser una fiesta para los argentinos y lo que haga el Gobierno a nadie le va a importar".

Finalmente, Alemania quedó elimnada en la primera ronda de la Copa del Mundo pese a ganarle a Costar Rica, ya que Japón (que lo había derrotado en el debut) venció a España y se clasificó primero del grupo E.

Juntan firmas para que Macri no vea los partidos de la Selección Argentina

La petición fue creada en Change.org y su título es "Para que Macri no mufe el Mundial de la Selección Argentina", pidiendo que no vaya a ver al seleccionado nacional. Actualmente tiene más de 4.000 firmas. Varias personas comentaron que "donde va es mufa" y que firman el documento porque quieren que Argentina sea campeona mundial.

Cabe recordar que Macri asiste al máximo evento del fútbol internacional en calidad de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, puesto que ocupa hace más de dos años. Estará en el país de Medio Oriente durante todo el mes y además de alentar a la Selección, tendrá diversas reuniones con autoridades del organismo internacional de fútbol. "Argentina va a ganar el Mundial, está entre los seis o siete equipos favoritos para ganar y algunos incluso nos ubican en los primeros puestos", dijo antes de viajar.