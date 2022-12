Echaron a un miembro de Los Caligaris por defender al Dibu Martínez: "Marica"

Federico Zapata reaccionó a críticas al Dibu Martínez con comentarios subidos de tono y por ese motivo quedó afuera del grupo Los Caligaris.

Un periodista mexicano criticó al Dibu Martínez por el gesto que hizo cuando le entregaron el premio tras la final del Mundial de Qatar y el exmiembro de Los Caligaris le respondió con todo. Federico Zapata fue despedido del grupo musical por los agravios pronunciados en las redes contra el comunicador.

"El famoso Dibu es un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe. Es campeón del mundo y qué bueno por él y por los argentinos, pero se le recordará por esa grotesca imagen", expresó el periodista Paco Villa en una de sus publicaciones en Twitter.

Zapata sacó a reluir su nacionalismo y no dudó en defender al Dibu de esos agravios, aunque utilizó algunos comentarios discriminatorios para hacerlo: "Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota. Dejen de llorar, prueben con el futbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, marica".

Federico Zapatta boirró su cuenta de Twitter tras el escándalo que surgió como consecuencia de sus declaraciones, ya que, al buscar su perfil, Twitter anuncia que esa cuenta ya no existe.

El fuerte posteo de Los Caligaris tras las declaraciones de Federico Zapata

La banda de rock fusionado con cuarteto rompió el silencio tras el tweet de Zapata y fueron contundentes en su desacuerdo con el músico: "Amigos y amigas: nos apena mucho la situación que se ha generado a partir de los tuits publicados por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente". Y agregaron: "Es por eso que ante tal situación, anunciamos la desvinculación de la banda de este integrante ya que sus declaraciones, llenas de violencia, no nos representan. Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros".

"Nuestro objetivo siempre es, fue y será sembrar alegría y amor. México es patria y cada mexicano, un hermano. Si tocan a México, nos tocan a nosotros", concluyeron su posteo los excompañeros de Federico Zapata.