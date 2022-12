Camila Homs reveló si asistirá a la final del Mundial Qatar 2022: "Largo"

La modelo contó qué hará el domingo 18 de diciembre, día en que se jugará la final del Mundial 2022 en Qatar. Camila Homs reveló si llevará a los hijos de Rodrigo De Paul a ver el último partido de la competencia.

Camila Homs se pronunció sobre las posibilidades de viajar a Qatar con sus hijos para la final del Mundial si Argentina llega a la final y sorprendió con su respuesta. La expareja de Rodrigo De Paul contó por qué no acudiría al país oriental para que sus hijos puedan ver a su papá en la cancha en ese momento histórico.

"Nos vamos a quedar acá. El viaje es muy largo, después capaz que vamos y pierden. Ahí van a decir 'ay, no, esta trajo la mala suerte'", comenzó su descargo la madre de los hijos de Rodrigo De Paul, en diálogo con Implacables, sobre el motivo por el que no acudiría a la final de Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Homs reveló que ve todos los partidos de la Selección Argentina desde su casa junto con sus hijos y que alientan fuerte al equipo integrado por De Paul. En ese mismo reportaje, la exbotinera se refirió a su nueva faceta como conductora de televisión, ya que grabó un programa del ciclo Cucinare, emitido en las medianoches de El Trece, y soltó: "Viene bien. La verdad es que me encantó. Fue un gran desafío, que salió súper exitoso, mírenlo todos porque les va a encantar".

La reacción de Camila Homs al ver a Tini Stoessel en el show de Coldplay

"Fue 100 por ciento casualidad, no me lo esperaba. Vas a ver a Coldplay y que aparezca ella es como raro", soltó Homs sobre la incomodidad que le generó ver a Tini en el escenario de Coldplay en el Estadio River Plate, donde interpretó junto a Chris Martin y clásico de la banda británica, así como su canción Carne y Hueso.

El cruce de Yanina Latorre y Camila Homs

La modelo se mostró molesta con la panelista, quien dijo que la separación de Homs y De Paul se dio por una tercera persona. "Yo conté la historia que yo conocía, si vos crees que mi historia no es la misma que la tuya, es problema tuyo o tenemos diferentes versiones, pero no es que yo mentí sobre vos. En segundo lugar, a mi no me pasó lo mismo que a vos, a mi. mi marido me metió un cuerno y se lo perdoné y seguí", le respondió Latorre en LAM. Y agregó: "Vos te separaste y cuando te fuimos a preguntar, negaste que era por una tercera persona. Te separaste, De Paul se puso de novio y vos te pusiste de novio con otro, así que no se que historia es la misma. Yo no estoy separado, no tengo un ex marido, no tengo un novio, mi ex marido no tiene una novia famosa. Así que yo en treinta años de matrimonio, padecí un cuerno, igual que vos".