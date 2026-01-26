Tenía cáncer: dolor por la muerte de un querido periodista a los 61 años.

El periodismo católico perdió a una de sus plumas más autorizadas. John L. Allen Jr. murió el pasado 22 de enero a los 61 años, víctima de cáncer. Su esposa, Elise Ann Allen, quien se desempeña como corresponsal senior en Roma para el sitio Crux, lo acompañó hasta el final.

Oriundo de Kansas, Allen construyó una carrera sólida basada en su formación académica en filosofía y estudios religiosos. Su salto a la masividad ocurrió en 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, momento en el que la cadena CNN lo incorporó como su Analista Vaticano Senior.

En 2014, Allen lanzó el portal de noticias Crux y en 2016 se convirtió en su propietario. El medio se consolidó como una voz ineludible para entender la "cocina" de la Santa Sede. Entre sus logros periodísticos figura la publicación de historias exclusivas, como la primera entrevista con el Papa León.

Los libros que escribió

Su producción literaria también fue vasta. Escribió dos biografías sobre Benedicto XVI (una en su etapa de cardenal y otra como pontífice) y publicó un extenso libro de entrevistas con el Cardenal Timothy Dolan, de Nueva York, con quien mantuvo una estrecha amistad. Además, realizó investigaciones profundas sobre el Opus Dei, la persecución cristiana a nivel global y los procesos de los cónclaves papales.

Desde 2023, trabajaba junto a su esposa como corresponsal especial para el Catholic Herald. Sus colegas hoy destacan su generosidad para mentorear a las nuevas generaciones de cronistas y su inigualable comprensión de la política eclesiástica