Morrissey reprogramó su show en Argentina: cuándo será

El cantante británico Morrissey confirmó cuándo brindará el show que canceló recientemente en Argentina tras la suspensión del recital que se iba a realizar el pasado 23 de septiembre.

Morrissey confirmó en las últimas horas la reprogramación del recital que tenía previsto brindar el pasado 23 de septiembre, pero que no pudo hacer por cuestiones de salud. El cantante británico fijó una fecha para el 2024 para lo que será su regreso a Buenos Aires, en el marco de su gira internacional por sus 40 años en la música.

El pasado 11 de septiembre (doce días antes de su visita a la Argentina), Morrissey informó a sus seguidores en todo Latinoamérica que no podría seguir su gira internacional por la región. Es que el artista al llegar a México contrajo dengue en la previa a su presentación en el Palacio de los Deportes y decidieron reprogramar los conciertos que daría en tierras aztecas, Perú, Colombia, Chile, Argentina y Brasil.

En las últimas horas, desde su cuenta oficial, Morrissey confirmó la fecha en la que reprogramó su visita a Latinoamérica. El cantante británico finalmente regresará a suelo porteño el próximo 17 de febrero en el Movistar Arena, donde dará su séptimo concierto en el país. Según indicaron desde la organización del concierto, quienes ya habían adquirido entradas podrán ingresar con esos mismos tickets, y en caso de no poder asistir, podrán solicitar el reembolso hasta el próximo 30 de octubre comunicándose vía mail a soporte@movistararena.com.ar.

Cabe recordar que el concierto del británico ya contaba con las localidades agotadas, pero teniendo en cuenta la reprogramación, hay posibilidades de que se ponga a la venta un remanente de entradas, siempre y cuando quienes no puedan asistir devuelvan sus tickets.

Morrissey festeja 40 años en la música

Morrissey y Johnny Marr formaron The Smiths en 1982, aunque recién en 1984 lanzaron su disco homónimo, el primer trabajo discográfico de una banda que se convertiría en una de las más importantes de la historia. El grupo, que completaban con Andy Rourke y Mike Joyce, fue un fenómeno en toda Europa con producciones estelares como "The Queen Is Dead" o "Meat Is Murder", aunque tras varios conflictos internos, el vocalista decidió dejar la banda en 1989.

Desde ese entonces, comenzó una exitosa carrera solista en la que ya lleva publicados 15 álbumes de estudio, entre los que se destacan su debut, con "Viva Hate" (1988), y los discos "Vauxhall and I" (1994) o "You Are the Quarry" (2004). Su primer paso en Argentina ocurrió en 2000 con la presentación de "Maladjusted" en el Luna Park. El británico visitó el país por última vez en 2008, cuando ofreció un repertorio de Lados B y temas fuera de los éxitos en el DirecTV Arena de Tortuguitas.

Con una novela y una autobiografía publicada, la vida de Morrissey no estuvo exenta de polémicas, y si bien en sus inicios fue relacionado con los movimientos feministas de los 80 y se mostraba como un férreo crítico de los gobiernos conservadores ("Margaret on Guillotine") y la Corona británica ("The Queen Is Dead"), en los últimos años se mostró cercano a los movimientos de ultraderecha de su país.