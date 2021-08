Moria Casán: de ser candidata a diputada a chicanear a Bolsonaro, los 8 datos curiosos de la diva

Moria Casán cumple 77 años de largas experiencias y vivencias a lo largo de su carrera. A continuación, un repaso con las curiosidades y datos que seguramente no sabías de una de las mejores artistas en la historia del espectáculo argentino.

Un día como hoy, pero de 1946, nació una estrella: Moria Casán. Aquel 16 de agosto, la hija de Rosa Fraga y Juan Casanova llegó al mundo para convertirse en una verdadera celebridad que se destacó como actriz, vedette, bailarina, modelo, presentadora de televisión y productora. Quizás, en una de las mujeres más emblemáticas e importantes en la historia del espectáculo argentino. Con un estilo elegante, aunque también frontal y determinante, la diva acaparó la atención en el mundo del cine, teatro y televisión nacional, aunque también en el ámbito internacional.

En la década del '60, la mujer nacida en el barrio porteño de Belgrano se había dedicado a estudiar abogacía en la UCA. Sin embargo, en 1969, y de manera inesperada, le propusieron debutar como vedette en la obra "Cuando la abuelita no era hippie". Dicho trabajo significó un gran trampolín como para poder tener nuevas propuestas en el área. De hecho, llegó a tener como compañeros a grandes artistas como Susana Giménez, Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Tato Bores, entre otros, y a formar parte de tapas de revista .

En sus largos años de trabajando en el mundo del espectáculo, Moria Casán transitó diversas experiencias: algunas poco conocidas, otras dramáticas y también otras verdaderamente insólitas que tienen a otros famosos como protagonistas. En su 77 años, realizamos un repaso de los 8 datos más curiosos de una de las figuras más resaltantes que tiene la Argentina.

Moria Casán, Diego Maradona y Susana Giménez.

Cuál es el verdadero nombre de Moria Casán

Pese a que se la conoce popularmente como "Moria Casán", lo cierto es que el verdadero nombre de la artista es Ana María Casanova. ¿La curiosidad? Su madre le quería poner Moria Elizabeth Casanova, pero no pudo. Sin embargo, la actriz se reconoce como "Moria".

Moria Casán reveló que fue abusada

En una entrevista que brindó a Mirtha Legrand en un almuerzo, Moria Casán confesó que de niña fue abusada por su abuelo: "Fui abusada de chica por mi abuelo, entonces tuve una relación de niña muy dura. Sería desde los 8, 9 años hasta un poco más. Ellos vinieron a vivir a casa. Es duro contarlo en una mesa, no lo quiero banalizar. Nunca tuve odio a las mujeres, ni hombres ni nada. Es algo que tenía que suceder, lo saqué de mi vida pero no lo llevo como mochila".

"Nunca se enteraron mis padres, tampoco se lo quise decir. Son cosas de uno, privadas. Sé que no está bien, y es un delito, pero estoy contando algo particular mío. No se lo dije porque no quise", agregó la diva sobre aquella dramática experiencia que transitó de niña.

Moria Casán, una diva todoterreno del espectáculo argentino.

Quiénes son los tres novios a los que dejó plantado en la entrada del registro civil

De acuerdo a lo que contó en algunas oportunidades, Moria dejó a tres novios plantados en la entrada del registro civil: se trata de un tal "Rubén", quien la sorprendió con un regalo, detalle que le produjo pánico. En tanto, a los 19 años, dejó a un hombre de 40 años luego de que este manifestara sus intenciones de realizar las invitaciones. Y finalmente dejó clavado a un abogado, cuando tenía 20 años. ¿El motivo? Era "muy celoso", según la diva.

De hecho, en una entrevista que le brindó a Teleclic, en 1991, manifestó: "Yo pude haberme casado con tipos de plata y quedarme en casa onda geisha. Pero decidí ser yo. Y ese es un trabajo que hacés equivocándote, cayéndote, levantándote. Lo fundamental es que al final estés entera".

Moria Casán y la foto viral del día que estuvo presa en Paraguay.

Por qué estuvo presa Moria Casán

La famosa actriz estuvo en prisión en Paraguay tras haber asistido a un evento en la Asunción. Poco tiempo antes de subirse al avión para regresar a la Argentina fue acusada de robarse un coollar de zafiros, valuado en 80.000 dólares, por lo que la policía local la detuvo. La noticia generó impacto en todo el país: Moria pasó una noche en un penal del país vecino y estuvo media década atada al caso que, increíblemente, nunca se pudo resolver.

Cuáles son las frases más famosas de Moria Casán

"Si querés llorar, llorá".

"El decorado se calla".

"Por más que me caiga en una cloaca, me levanto y huelo a rosas, mi amor".

"Comen mortadela y eructan caviar".

"Se cuelgan de mis tetas".

"Si yo me quiero comer un sándwich de chorizo en la costanera con los camioneros, lo como. Si tengo ganas de ir al Once, voy. No vivo encapsulada en mi supuesto divismo. Si yo trabajé para ser conocida me parece una estupidez trabajar para ser anónima".

Moria Casán y su experiencia en la política: en qué partido fue candidata a diputada

Creer o reventar, en 2005, Moria Casán fue candidata a diputada por el Movimiento Federal del Centro, en la Ciudad de Buenos Aires, que respondía al menemismo. En aquellas elecciones, junto a los candidatos a legisladores como Lis Soria, Jorge Llanpart, Omar Pedrouzo y Julio Dentone, consiguió más de 200.000 votos, pero no logró ingresar al Congreso.

Moria Casán fue candidata a diputada en 2005.

Las experiencias paranormales de Moria Casán

Creer o reventar, Moria Casán transitó dos momentos sumamente increíbles en su vida. De acuerdo a lo que reveló, presintió las muertes de dos seres queridos: su padre y el cantante Cacho Castaña. La primera vez fue un día que su papá la fue a ver a una obra de teatro. A pesar de que lo notó bien, en aquel momento pensó: “Se va a despedir pronto”. Lamentablemente, la semana siguiente, su padre murió.

Tiempo más tarde, el 15 de octubre de 2019, Moria tuvo la sensación de que Cacho Castaña no estaba atravesando un buen momento. Desesperada por la sensación que tuvo, le envió un mensaje a la entonces pareja del cantante: "Marina, te mando fuerzas para vos porque sé que Cachito no está tan bien’. Justamente, en ese preciso momento, el famoso cantautor falleció.

El día que Moria Casán chicaneó a Bolsonaro, presidente de Brasil

El 10 de julio de 2021, y luego de que la Selección Argentina de fútbol le ganara 1-0 a Brasil la final de la Copa América 2021, Moria Casán salió al Obelisco a festejar el título. Curiosamente, se sacó una foto y chicaneó al presidente de Brasil: "¡Bolsonaro, si querés llorar, llorá!".