Morena Beltrán es una de las periodistas más famosas y elogiadas. Desde hace algunos meses, se sumó al panel del programa F90, conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo para debatir sobre los temas más importantes de la actualidad en la pantalla de ESPN. La gran exposición que ha tenido la llevó a adquirir mayor reconocimiento, al punto de que muchos televidentes optan por conocer más detalles de su vida. Curiosamente, en los últimos días, reveló el nombre de su perro: lo llamó de la misma manera que un ídolo del fútbol local. Y no tiene nada que ver con Boca, club del cual es hincha.

A través de una foto que publicó en una historia de Instagram, Morena eligió recordar un momento que pasó en la playa, tomando mate y disfrutando del sol del verano junto a su pequeña mascota, a quien llamó nada menos que "Milito". ¿El de Independiente o el de Racing?

Morena Beltrán aclaró que el nombre se lo puso por Diego Milito, ídolo de Racing al que sus hinchas le cantaban: "Milito hay uno solo". Pese a que los de Independiente también entonaban el mismo tema para Gabriel Milito, dicho cántico está más asociado al conjunto blanquiceleste. De hecho, la joven periodista citó dicha canción y los fanáticos de "La Academia" reaccionaron con varias publicaciones al respecto.

¿Qué la llevó a Morena Beltrán a ponerle "Milito" a su perro? No hay una explicación clara al respecto. Lo cierto es que, en su cuenta de Twitter, ha elogiado varias veces al ex delantero de Racing: "Gran nota y gran Milito, que hace rato en varios aspectos supera la media, en la gestión del fútbol. Evitar, sobre todo en caso de los pibes, que los pases se ensucien al pasar por los intermediarios y que el desafío deportivo sea el mejor dentro de las posibilidades económicas".

De qué cuadro es Morena Beltrán

Pese a que intenta mantenerlo oculto, y mientras ejerce su trabajo se empeña en tener una mirada objetiva del fútbol argentino, Morena Beltrán es hincha de Boca desde pequeña. De hecho, de acuerdo a lo que confesó en una entrevista que le concedió a revista Un Caño, trabajaba en un sitio partidario del Xeneize: “Yo hacía video-análisis, que era algo que no estaba muy de moda, por lo menos en Twitter. Trabajaba para una página llamada Sector Bostero. Tenía que marcar determinados patrones y conductas de un equipo y exponerlas en un video. Estaba bueno, pero me llevaba mucho tiempo. Para analizar un partido, lo veía en vivo, después lo veía de nuevo y ahí empezaba a cortar jugadas. Me llevaba unas cuatro horas”.

El problema que Morena Beltrán tenía con su exnovio

Morena Beltrán reveló, en una entrevista que le concedió al programa radial Todo Pasa cuáles fueron algunos de los desencuentros que tuvo con su expareja: "Tuve un novio, estuvimos juntos dos años y medio. Él jugaba muy bien a la pelota, hacía Inferiores en Excursionistas, club del que era hincha. Juega muy bien, pero no era tanto de mirar fútbol. Por cariño afectivo, seguía a Excursionistas, pero era hincha de River".

"Por ahí, me pasaba que nos juntábamos o él se juntaba a ver con amigos... Para mí, juntarse con amigos a ver un partido, es juntarse con amigos, no ver el partido. No vas a ver el partido. Si yo voy, quiero ver el partido", agregó Morena. Incluso, la periodista de ESPN resaltó que, a diferencia de su entonces novio, opta por ver el partido en soledad y no con amigos para no tener ningún tipo de distracción y enfocarse exclusivamente en lo que ocurra durante el juego: "Yo quedaba medio ortiva, pero le decía: 'Prefiero que no nos veamos durante el partido, veámonos después'".