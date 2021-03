Morena Beltrán es la única mujer que integra el panel de periodistas y exjugadores que forman parte de F90, programa conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo. Durante una de las últimas ediciones de ESPN, la joven aceptó un desafío de fútbol-tenis frente a Marcelo Benedetto y Roberto Leto, y el partido terminó con muchísima polémica, por lo que se enojó en vivo y elevó un reclamo al final del mismo.

A partir de la visita de Bárbara Roskin, una fantástica jugadora de fútbol freestyle femenino, los productores del canal tuvieron la idea de que la joven hiciera dupla con Morena para enfrentar a Benedetto y Leto. El desafío fue orquestado por Vignolo, quien relató el duelo, y observado atentamente por Christian "El Ogro" Fabbiani y Marcelo "El Cholo" Sottile, entre otros.

El encuentro era a 10 puntos. En el inicio, la ventaja fue para la dupla de hombres. Sin embargo, y poco a poco, Morena Beltrán y Roskin lograron darlo vuelta con mucha paciencia y un muy buen desempeño. Mientras las risas de sus compañeros y la tensión iban en aumento en el estudio, las mujeres lograron alcanzar las 9 unidades. Sólo restaba un punto más para poder alcanzar el triunfo.

Sin embargo, Benedetto y Leto se repusieron e igualaron el puntaje de sus rivales. Pero claro, el programa de ESPN ya estaba por terminar, por lo que "El Pollo" Vignolo necesitaba cerrar el encuentro de una vez por todas. "Nos tenemos que ir", manifestó el conductor.

De un lado de la cancha de fútbol-tenis, Leto y Benedetto festejaban como si fuera una victoria. Del otro, Morena Beltrán y su compañera gritaban, levantaban los brazos y exigían un "gol de oro" o un punto más. Pero no hubo caso. Vignolo, un tanto incómodo por las presiones de los productores y de las propias jugadoras, debió cerrar el programa y manifestó: "Se define el viernes que viene".

De qué cuadro es Morena Beltrán:

Pese a que intenta mantenerlo oculto, y mientras ejerce su trabajo se empeña en tener una mirada objetiva del fútbol argentino, Morena Beltrán es hincha de Boca desde pequeña. De hecho, de acuerdo a lo que confesó en una entrevista que le concedió a revista Un Caño, trabajaba en un sitio partidario del Xeneize: “Yo hacía video-análisis, que era algo que no estaba muy de moda, por lo menos en Twitter. Trabajaba para una página llamada Sector Bostero. Tenía que marcar determinados patrones y conductas de un equipo y exponerlas en un video. Estaba bueno, pero me llevaba mucho tiempo. Para analizar un partido, lo veía en vivo, después lo veía de nuevo y ahí empezaba a cortar jugadas. Me llevaba unas cuatro horas”.