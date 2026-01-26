Mirtha Legrand se refirió a la situación económica del país.

Mirtha Legrand llevó adelante una nueva emisión de La Noche de Mirtha este último sábado 24 de enero, otra más del corto ciclo que se desarrolla en Mar del Plata con motivo del verano argentino. Para esta ocasión, los invitados de la mesa fueron Agustín “Rada” Aristarán, Malena Solda, Diego Pérez, Gloria Carrá y Fabián Medina Flores.

En determinado momento de la noche, cuando los protagonistas de la velada estaban hablando respecto al paradigma actual del país en el plano social y económico, la histórica conductora tomó la palabra y soltó una frase que sorprendió a muchos, sobre todo por el fuerte contenido político del mismo.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del sábado 24 de enero.

¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre la situación del país?

Entre medio del murmullo, observando al mencionado "Rada", la cuasi-centenaria (en poco menos de un mes cumplirá 99 años), sostuvo: "Vivir en la Argentina con los costos de vida, hay que ser mago eh...". El hombre que acompaña a Mario Pergolini en Otro Día Perdido asintió y luego quiso contar una anécdota que nada tenía que ver con lo mencionado por la presentadora, tras lo cual lo interrumpió: "Yo pensé que se iban a reir más...".

Tras ello todos largaron carcajadas, pues entendieron el guiño de Mirtha a "Rada", quien más adelante en esa misma emisión realizó un truco de magia que dejó pasmada a La Chiqui, al hacer que aparezcan múltiples pelotas rojas de goma en su puño cerrado, generando también los aplausos de todos los demás presentes y un momento lúdico tras la tensión inicial.