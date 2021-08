La triste confesión de Mirtha Legrand: "Me cuesta superarlo"

Mirtha Legrand volvió a la TV en El Trece e hizo una fuerte revelación sobre el calvario personal que vive.

Mirtha Legrand volvió a la TV argentina. La conductora, que durante una buena parte de la pandemia de coronavirus fue reemplazada por su nieta Juana Viale, reapareció en la pantalla de El Trece con una mesa ultramacrista. Entre críticas y comentarios insólitos contra el Gobierno, la diva realizó una cruda y triste confesión personal que sorprendió a los invitados.

En medio del debate por la situación en torno al Covid-19, y junto a Baby Etchecopar, Fernán Quirós, Pampita y Jonatan Viale, la presentadora se refirió a la muerte que afrontó en pleno inicio de la pandemia: "Yo tuve a mi hermana que era mi mitad, la mitad de mi cuerpo, de mi mente, de mi ser y de mi todo. El 1º de mayo del año pasado se murió. No le pude dar un beso, no la pude acompañar al cementerio. Es una cosa que me cuesta superar".

Como si fuera poco, Mirtha Legrand indicó que le quedó una imagen muy triste de la muerte de su hermana Goldy, a quien no pudo ir a ver al entierro: "Vi una foto de alguien que lo filmó y veo que había un grupo de gente que llevaba un ataúd. Y ahí yo decía: 'Miren, ahí está mi hermana'. Yo no lo pude dar ni un beso ni nada a mi hermana Goldy, que era adorada. La extraño tanto, me aferraba tanto a ella".

Goldy y Mirtha Legrand eran hermanas gemelas.

¿Cómo era la relación que tenía con su hermana? Con la voz entrecortada, y algunas lágrimas, la conductora de El Trece sostuvo: "Era como mi mamá. Éramos hermana gemelas, pero ella me cuidaba, nunca me hería diciéndome algo desagradable. No le pude dar ni un beso. Y como yo, miles de personas. Eso no se olvida".

El picante cruce entre Fernán Quirós y Jonatan Viale tras la tristeza de Mirtha Legrand por no haber podido despedir a su hermana

Consciente de que estuvo de acuerdo con la cuarentena estricta en la Argentina, Fernán Quirós -ministro de salud de la Ciudad de Buenos Aires- intervino y manifestó: "Por supuesto que no. Sobre esa experiencia que hemos vivido todos, de diferentes maneras, intentamos construir el futuro. Las dos cosas son ciertas: no olvidar lo que ocurrió, aprender de lo que pasó e intentar un futuro hacia adelante".

Por su parte, Jonatan Viale lo cruzó y le marcó: "Entiendo tu mensaje y tu apoyo, pero es mucho el dolor lo que hicieron. No fue la pandemia solamente. La manejaron pésimo la pandemia. Se encapricharon con las vacunas y no trajeron las que tenían que traer. No sé cuántas muertes evitaron".

Mirtha Legrand sufrió la muerte de dos seres queridos en pandemia

Entre 2020 y 2021, Mirtha Legrand sufrió dos pérdidas muy dolorosas. Alejada de la televisión debido a la pandemia y en pos de cuidarse no solo tuvo que despedirse de su hermana. El 1º de mayo de 2020 sufrió la muerte de su hermana Goldy; mientras que en abril de 2021 recibió otro golpe: la muerte de Lía Sánchez, quien fuera su peluquera por más de cuarenta años. Ella misma le confirmó la noticia a la panelista de Los ángeles de la mañana, Pía Shaw. “Así es la vida, te da y te quita”, resumió quien regresaba a su casa tras aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus cuando le contaron lo que había pasado.