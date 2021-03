La actriz y conductora de 94 años, Mirtha Legrand, se inscribió en el registro que habilitó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para darse la vacuna contra el coronavirus. Pese a ser una persona de riesgo, sigue sin tener respuestas acerca de cuándo sería su turno para ser vacunada y expresó su enojo en conversación con el periodista Adrián Pallares. No casualmente, muchas personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires, que gobierna el macrista Horacio Rodríguez Larreta, están en la misma situación que Mirtha.

Al aire de Intrusos en el Espectáculo, el periodista Rodrigo Lussich compartió el chat de WhatsApp que Adrián Pallares mantuvo con Chiquita para conocer su situación en el marco de la campaña porteña de vacunación. La respuesta de la diva fue categórica: "Estoy esperando que me avisen, estoy empadronada", para ablandarla, Pallares le contó que su suegra de 90 años "se vacunó y está perfecta, sin ninguna reacción adversa” y le preguntó cuándo será su turno.

Mirtha le mandó saludos a la suegra del conductor y éste le sugirió "un poquito más de paciencia". "Sí, pero ya debería estar vacunada", sentenció La Chiqui. En busca de más declaraciones, Pallares le dijo "qué raro que no le dieron fecha" y la diva, un poco especulando y un poco bromeando, afirmó: "Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizás me desconocen".

El conductor de Intrusos se sumó al reclamo de la diva de los almuerzos y propuso “que le den fecha ya, que no jodan...” a lo que Legrand sentenció: “Tiene razón, con la salud no se juega”. De esta manera, la diva dejó en claro que está muy enojada porque todavía no ha podido ser vacunada, a pesar de que pertenece al grupo de riesgo.

Hace algunas semanas, cuando cumpló 94 años, Mirtha Legrand dialogó con PrimiciasYa y aseguró que esa semana se daría la primera dosis de la Sputnik V tras asegurar: "Ya tengo el turno, no voy a decir qué día. Pero estoy contenta con poder vacunarme". Sin embargo, su nieto, Nacho Viale, aclaró que sólo se había anotado y que no tenía fecha.