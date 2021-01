El enojo del exfutbolista paraguayo con la diva macrista.

En diálogo con Radio Ñandutí, José Luis Chilavert despotricó contra la persona menos pensada: Mirtha Legrand. Sin filtros y fiel a su estilo, el ex arquero paraguayo aseguró haber sentido discriminación y racismo por parte del entorno de la diva macrista: "La gente subestima mucho el éxito de un paraguayo, pero no solamente en la Argentina, el racismo y la discriminación ocurren en el mundo".

"No llegamos a un acuerdo con parte de la producción porque, antes de salir, ya habían hablado de que la señora tenía personas que trabajan en su casa que me adoraban, porque eran todas mucamas que son paraguayas. Realmente ni salí al aire", sentenció Chila, quien explicó las razones por las que no aceptó integrar la mesa de Mirtha Legrand pese a ser uno de los invitados en carpeta.

En cuanto al racismo, Chilavert confesó: "Lo he sufrido también en España, cuando estuve en el Zaragoza, en Francia mismo, donde estuve dos años y medio y nunca me invitaron a tomar un café. Hay que tener personalidad, hacerse respetar y demostrar la categoría de uno. Siempre digo en el mundo que me siento orgulloso de ser paraguayo".

Chilavert reafirmó sus intenciones de ser candidato a presidente de Paraguay

En otro orden de cosas, José Luis Chilavert reafirmó sus intenciones de ser candidato a presidente de Paraguay en 2023 e hizo hincapié en las cuestiones de Estado que cree que pueden mejorar: "Lo que sí está claro es que lo que noto y lo que nos falta es ser nacionalistas, amar a nuestro país y, fundamentalmente, transparentar todos los problemas que hay porque estamos viviendo en un antro de corrupción y de impunidad terrible".

"El dinero que han despilfarrado, que han desaparecido, más de tres mil millones de dólares. Los hospitales nuestros están colapsados, los médicos nuestros no tienen los elementos necesarios para poder trabajar", agregó Chila, quien también analizó la situación de pandemia dentro de su país natal y dio indicios de cómo él trataría un tema tan delicado en materia sanitaria a nivel mundial.

De forma concreta, Chilavert explicó: "Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, no se puede hacer un puente que cuesta dos millones de dólares y ni podemos estar en la lista de poder pretender pedir las vacunas, en este caso contra el Covid-19. Yo creo que en esas cosas tenemos que luchar entre todos para tener un país mejor".