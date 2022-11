Se metieron de encubierto a un telo y llevaron a cabo un terrible plan

El grupo de ladrones se presentó con bajo perfil pero sus intenciones terminaron perjudicando al encargado de turno del hotel.

Un grupo de tres jóvenes se metieron de encubierto a un albergue transitorio en Mendoza y llevaron a cabo un inesperado plan. Los tres hombres tomaron por desprevenido al encargado del hotel y terminaron demostrándole que sus intenciones originales estaban muy alejadas de mantener relaciones sexuales.

La situación tuvo lugar en la localidad de El Challao, Las Heras, en la provincia de Mendoza y su protagonista fue David, un hombre de 41 años que, en ese entonces, estaba en su puesto como encargado del albergue. Según dio a conocer el Ministerio de Seguridad mendocino, un grupo de tres hombres jóvenes pidieron una habitación al rededor de las 2:30 de la mañana. Sin embargo, lo que parecía una situación totalmente normal, terminó en una trágica escena de robo a mano armada.

Una vez que se instalaron en la habitación, los jóvenes pidieron unas bebidas alcohólicas, pero cuando David se las acercó terminó siendo víctima de un robo. Uno de los jóvenes sacó un arma y apuntó al encargado mientras esperaba que le de su celular y las tarjetas que tuviera encima. Antes de irse, los criminales lo encerraron en el cuarto y se fueron caminando del hotel.

Unos minutos más tarde, la víctima logró liberarse y denunció el robo al 911. Afortunadamente, gracias a las características aportadas por David, el personal de la Subcomisaria Sánchez logró detener a uno de los presuntos ladrones en las inmediaciones del albergue. El joven de 19 años fue identificado como Matías Ch., quien tenía en su poder el celular, las tarjetas y parte de dinero robado. De inmediato, el detenido fue trasladado a la Oficina Fiscal N° 5 en Comisaría 16°. Sin embargo, de sus dos acompañantes no se encontró ningún registro.

Zona donde fue detenido el joven de 19 años.

Se escapó al telo antes del partido de Argentina y tuvo el peor final

Una desopilante historia tuvo lugar en las redes sociales y fue relatada por una mujer, quien se sorprendió tras haber encontrado la camioneta de su pareja en la puerta de un albergue transitorio. Esta situación despertó todo tipo de reacciones y se volvió viral en Twitter.

Horas después de que la Selección Argentina perdía contra Arabia Saudita en el debut del Mundial Qatar 2022, ocurrió un episodio inesperado. Una mujer se encargó de contarlo en su cuenta de Twitter: "Si se sienten mal porque perdió Argentina, les cuento que yo hoy encontré la camioneta de mi marido en la puerta de un telo muy económico", indicó para la sorpresa de todos.

La gente se mostró tan sorprendida, que interactuó con la autora del tuit y el posteo se viralizo a las pocas horas, con infinidad de reacciones. Más de 124 mil me gustas tuvo la insólita experiencia en contexto de Mundial.

Aunque no lo dijo, se presume que inmediatamente la mujer cortó su relación con su pareja, y los usuarios de Twitter no desaprovecharon el momento para expresar su opinión al respecto. "Asco los hombres"; "Pregunta seria, ¿No esperaste hasta que salga? No para hacer lío, pero para la certeza y para que no te lo pueda negar”, fueron algunos de los comentarios.