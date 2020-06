Volvió Marcela Tauro con Alejandro Fatino y se cruzó con Luis Ventura

Marcela Tauro hizo su reaparición televisiva tras dos meses fuera de las pantallas de la mano de Alejandro Fantino y Fabian Doman, y se reencontró con su viejo compañero de programa, Luis Ventura.

La periodista había dejado de participar de Intrusos tras tener una discusión al aire con Jorge Rial sobre el caso del Dr. Mühlberger y un supuesto informante que acusaba de ladrón a uno de los trabajadores de la clínica.

Finalmente el hiato finalizó con su incorporación a Fantino a la Tarde, donde comenzó este lunes. Sorprendió la ausencia de su ex (y ahora actual) colega, Luis Ventura, aunque el conductor del programa se encargó de aclarar que fue por el embudo de tránsito en los ahora más duros controles de ingreso a la Ciudad.

“Lo que están viendo no es barro. Ventura no está porque quedó enganchado en el Puente Pueyrredón. No es que no vino. Eso se terminó. Acá es todo paz y amor”, aclaró Fantino.

A la hora del ingreso del ex Intruso, el saludo fue un simple "hola" y un "¿cómo estás?". Tauro intentó romper el hielo pero Ventura fue se mostró reacio:“¿Puedo tocarle el codo o es mucho?”, le consultó la periodista y recibió como respuesta: “No hagamos una novela. Laburemos. Fue un fin de semana muy intenso”.