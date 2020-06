Romina Malaspina fue el centro de un debate público sobre la cosificación por conducir un noticiero luciendo un top con transparencia y finalmente habló sobre cómo vivió ella la repercusión mediática que se generó.

La ex participante de Gran Hermano posteriormente hizo su descargo en las redes sociales y asistió al piso de “LAM” para desmentir las versiones que aseguraban que en la emisora en la que trabaja, la obligan a vestirse así.

“La gente de Canal 26 son lo máximo, jamás me dieron ninguna pauta. En el canal me tratan como una hija, mis compañeros son excelentes. No me bajan ninguna línea de lo que me tengo que poner", afirmó.

"En su momento vi programas que decían que eran cosificadores y nada que ver”, aseguró en diálogo con Ángel De Brito. Y explicó su atuendo: “Me jugó un poco en contra la iluminación y eso no lo pensé. Y cuando yo veo el video dije: ‘Uy.. es un montón’. En la foto que me mandó mi vestuarista se veía divino”.

Asimismo, la rubia mostró el top de la polémica en vivo e hizo un anuncio al respecto. “Una propuesta con el tema del top, vamos a subastarlo, y lo donamos para el Covid", dijo divertida y recibió la aprobación del conductor y las “angelitas”.