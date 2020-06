Si alguien menciona el nombre Alberto Samid inmediatamente otro le va a contestar "usted se tiene que arrepentir de lo que dijo". Esa frase se desprende del combate mediático a puño limpio que se dio con Mauro Viale hace casi ya 20 años en la pantalla de América. Las imágenes del video son uno de los archivos más visitados en toda la Internet.

Samid, en diálogo con El Destape, volvió a recordar esa pelea de 2002 y hasta se animó a plantear una invitación a una hipotética revancha frente a Mauro Viale. De hecho, fue aún más allá: la propuso en un lugar grande para que se cobre entrada y todo lo recaudado sea donado a una beneficencia.

"Sí, cómo no", le respondió a Tomás Rebord cuando este le preguntó si se anima a un "Round 2"; y agregó: "Le propuse darle la revancha, pero para hacerlo en el Luna Park. Toda la recaudación va para el Hospital de Niños".

El 10 de enero de 2002 en el piso del Estudio de América TV, Mauro Viale y Alberto Samid se fueron a las manos tras un cruce dialéctico donde el conductor acusó al "Rey de la Carne" de haber "avalado el atentado a la AMIA" mientras que el empresario lo insultaba con conceptos "antisemitas". Esto provocó que ambos se trenzaran a golpes de puño dando lugar a uno de los momentos más recordados de la televisión local.

LA PATADA DEL PORTERO A MAURO VIALE

Hay un hecho que años después nadie puede dejar de recordar de esa pelea: el hombre mayor que entra a pegarle a Mauro Viale cuando este ya está en el piso. A la hora de recordar ese momento, Samid le comentó a El Destape qué eso fue lo más le llamó la atención de aquella situación.

"El tema más importante son las tres patadas que le pega el portero del canal. El señor después dijo que Viale iba todas las mañanas y le decía `viejo de mierda cuándo te vas a morir´, y que lo vio en el suelo y aprovechó. Ahí te das cuenta lo que era ese hombre en ese momento. Yo veía que le daba 50 pesos a Farjat (N. de R. "Samantha" del caso Coppola) para que le de un carterazo a otra. Hacía cualquier cosa por un punto de rating".

LA PERSECUCIÓN DEL MACRISMO

En la actualidad, Samid se encuentra con prisión domiciliaria en su casa de Ramos Mejía acusado de evasión impositiva a través de una asociación ilícita durante la presidencia de Mauricio Macri. Con respecto a eso, el empresario asegura que es porque "habló en contra" del anterior gobierno.

"Primero me clausuraron las carnicerías, después el frigorífico, luego el feed lot donde tenía las vacas y ahora estoy preso... ¡¡¡y sigo ha hablando!!!", aseguró Samid; y agregó para terminar: "Ellos (por el macrismo) me hicieron mucho daño económico, pero no importa, el peor daño se lo han hecho al país".