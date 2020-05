Romina Manguel recordó el cruce con Eduardo Feinmann en Animales Sueltos y lo destrozó

En 2017 Eduardo Feinmann aprovechó para violentar a Romina Manguel al aire de Animales Sueltos. Después de varios años sin hablar, ahora ella recordó el tenso momento y destrozó al periodista ultramacrista.

"La verdad que no tenía nada que decir hasta ese momento como compañero de laburo, con el que compartí una mesa. Me cayó al aire. Me chistó. Me hizo: ‘Shhh’. En ese momento me pasaron mil cosas por la cabeza", contó este lunes Manguel en el podcast Basta chicos. Y agregó: "Pensaba en mis hijas y por el otro lado pensaba en miles de mujeres que estaban mirando. Y hombres también, que por ahí sienten que la tele es como sacra y que si ven que alguien te chista está bien.

"¿A quién le chistás vos? ¿A un perro? Yo ni a mis hijas. A alguien que vos considerás inferior. Ahí me planté como que esto no podía seguir. Pero me planté de una manera muy dura, con mucho escándalo que tuvo mucho costo para mí. Porque nunca está bueno estar en el medio de la tormenta y que todos los ojos te estén mirando, juzgando", explicó.

Sobre lo que la impulsó a no dejarse pisotear por su compañero de trabajo, la comunicadora social dijo: "Yo pensaba que por ahí el día de mañana, si a otra mujer alguien la chista iba a ser más cómodo decir 'esto no'. O por ahí, quizás estoy pensando muy en grande, pero no se animan directamente a chistar que es lo que a mí me gustaría. Siento la responsabilidad de que quizás lo que uno haga puede repercutir y eso me importa un montón".

Todo comenzó durante un debate político sobre las elecciones legislativas hace tres años. Feinmann fue como invitado al programa de Alejandro Fantino donde defendió la postura de que Mauricio Macri le había ganado por mucho a Cristina Kirchner, pese a que los números anunciaban otro escenario.

Aunque Esteban Bullrich quedó primero para entrar al Senado, finalmente la votación cerró 41% a 37% a favor del macrismo, una cifra muy ajustada e inesperada para el por entonces oficialismo. Por eso, Manguel le cuestionó su lectura, y lo dejó en ridículo en vivo.

El conductor se enojó por la situación e hizo callar a la periodista sin pudor de una forma violenta.