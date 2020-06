Rating: Jorge Lanata volvió a perder contra las tortas de BakeOff Argentina

El programa del operador periodístico Jorge Lanata volvió a perder contra el reality de repostería, Bake Off y peleó palmo a palmo con el programa de Marley y su hijo, Mirko.

La polémica que hubo alrededor de los participantes de Bake off, sobre todo en Samanta que parece que no es amateur, no solo potenció el ciclo sino que además le dio un muy buen rating que lo consagró como lo más visto del domingo.

En sus instancias finales, los pasteleros tuvieron que pasar la prueba creativa, una esfera de chocolate, un postre escondido que se descubre echándole una salsa caliente, derrite la esfera y descubrimos su interior y la técnica elaborando una Torta ópera.

Por su parte, Marley se reencontró con Lali Esposito de manera virtual y recordaron sus viajes por el mundo. Mientras que Lanata, con PPT, realizó un análisis de los cien días de aislamiento preventivo y obligatorio.

La pelea comenzó muy pareja entre Marley 14,2 y Lanata con un pico de 12,5. En cuanto a la primera parte de la final del reality de Telefe, su marca máxima fue de 14,7.

Los números finales ubicaron a Bake Off Argentina con 13,1 como lo más visto del día, PPT 11.6 y Por el mundo en casa 10,1.