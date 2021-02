Entran caras nuevas: Leo Montero, Jey Mammón y Dalma Maradona son algunos de los ingresantes.

Andy Kusnetzoff, Matías Martín, Sebastián Wainraich y María O'Donell sacudieron el mundo de la radiofonía a fines de diciembre de 2020 al anunciar su abrupta salida de la FM Metro por problemas en el pago de salarios. Con FM Urbana oficiando de nuevo hogar para las figuras, la emisora que supo liderar todas las franjas horarias de rating presentó su renovada programación. ¿Quiénes se suman?

Desde el lunes 1° de febrero, Metro 95.1 presenta sus nuevos programas de lunes a viernes. De 13 a 17 horas, "Un día perfecto", conducido por Cayetano, Dalma Maradona, Gaby Schultz y Cayetina. De 17 a 20 horas, "Mañana la seguimos", conducido por Jey Mammón, Calu Bonfante, Felipe Colombo y Fernanda Metilli.

Y desde el 15 de febrero, de 10 a 13 horas se suma "Bonus track", conducido por Leo Montero, Malu Tedesco, Tucu López y Connie Ballarini. Además, desde la página web de la radio confirmaron que en los próximos días se dará a conocer el equipo completo que ocupará la primera mañana de la histórica emisora.

Por otro lado, desde hace algunos meses la Metro produce contenidos exclusivos a través de su plataforma digital "Metro On Demand", como podcasts de varias temáticas.

¿Qué pasó entre Gabriel Schultz y Andy Kusnetzoff? Los detalles de la separación de Perros de la Calle

“Me quedo en Metro de 13 a 17 con Cayetano: todavía estamos armando aún el equipo. Creo que serán dos mujeres, pero todavía no está cerrado. Nosotros ya tenemos el contrato firmado, así que lo puedo confirmar”, explicó Schultz, en diálogo con Adrián Pallares.

Consultado sobre cómo tomó Andy, su compañero durante ocho años en Perros de la calle, que no lo siguiera en este pase a FM Urbana, Schultz fue terminante: “Ah, tanto no sé... Eso preguntáselo a él. Igual, la propuesta económica de Metro era mejor que la de Urbana. Tengo 20 años en la radio, eso también es un plus”.

De este modo Schultz y Cayetano se harán cargo de la franja horario que tenía Matías Martín con Basta de todo. A pesar de no seguir con Andy, el ex conductor de TVR contó que habló con el conductor de PH sobre su decisión de permanecer en Metro. “Lo charlamos, y le dije que prefería quedarme. También el tema de trabajar de tarde y no de mañana fue un factor que me ayudó a decidirme”, concluyó Gabriel, entusiasmado con su nuevo rol de conductor en Metro a partir del 1° de febrero.