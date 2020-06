Policía y amenaza de Majul contra Eze Guazzora a la salida de la radio

El periodista macrista Luis Majul es uno de los salpicados por la causa que investiga una red de espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. Uno de sus programas fue producido íntegramente por espías de la Agencia Federal de Inteligencia para intentar ensuciar a la familia Moyano. En este marco, el periodista y youtuber Ezequiel Guazzora intentó entrevistarlo para que esclarezca la situación. Pero el ultramacrista lo amenazó con una notificación legal.

“Fuimos a intentar preguntarle a Luis Majul sobre la causa que tiene sobre espionaje ilegal y por qué había utilizado agentes de la agencia federal de inteligencia para que ocupen el lugar de productora en su programa La Cornisa. Cuando llegamos, había dos agentes de la Policía de Buenos Aires. Majul se fue en bicicleta y no me dio tiempo a preguntarle. Los oficiales me preguntaron si era Ezequiel Guazzora y que me querían notificar", arrancó el periodista en un video subido a sus redes sociales.

Y continuó: "Lo que están viendo es esa notificación y el ataque a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Es indignante que suceda esto conmigo y que se me acuse de patoterismo y de hostigador, cuando todos y todas han podido ver que siempre me he dirigido con total respeto a los periodistas que he ido a buscar. Lamento que se haya tenido que llegar a esto. La cuestión ya pasó a instancia judicial y el abogado de Luis Majul se va a tener que arreglar con mi abogado".

Guazzora difundió el video para evidenciar las cartas sucias de Luis Majul, quien se escudó en las fuerzas policiales para no salir a hablar de una situación que compromete su trayectoria. "Es una vergüenza para la democracia argentina que esto suceda”, sentenció el cronista que expone las operaciones mediáticas de algunos comunicadores.