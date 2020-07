En las últimas horas, Carolina 'Pampita' Ardohain fue protagonista de un hecho que causó polémica entre los televidentes. Es que su hijo mayor, Bautista Vicuña (12 años), reveló que su madre lo hace trabajar para poder comprarse elementos para su entretenimiento.

¿Se trata de un caso alusivo a la explotación infantil? Según 'Pampita', son reglas que se impusieron en su casa: "Sí, yo no doy dinero... Así que se lo tiene que ganar. Quiero aclarar que no hay trabajo infantil en mi casa”.

“Los chicos siempre quieren más. Él tenía una compu normal y quería otra. Yo le dije ‘no sé, vendé la Play, yo te pude comprar esta’. Vendió la Play, se compro otra en Internet y la compu no era muy buena porque compró la más barata que había. Llegó diciendo que no tenía buena memoria, que se paraba con los juegos”, manifestó la conductora de 'Pampita Online', ciclo que se emite por NET TV.

Allí fue cuando Ardohain detalló de qué se trata el trabajo de Bautista para lograr comprar sus aparatos tecnológicos: “Yo le dije que llevaba el auto a lavar cada dos semanas. ‘Lavá mi auto, lavá el de Robert’, le propuse, pero seguía con que no le alcanzaba. Calculaba y decía ‘se me pasa la cuarentena, me la voy a poder comprar dentro de nueve meses’. Ahí fuimos pensando actividades, que en realidad debería hacer gratuitamente para la familia”.

“Está bueno que valoren las cosas que tienen porque si todo el tiempo se la damos los demás… ‘Uy, se rompió’, ‘quiero el nuevo modelo’. No, pará, no es así. A mí me gusta que valoren las cosas”, sentenció la modelo, argumentando que este es el modo para que su hijo (en el futuro) logre tener su misma apreciación sobre los logros conseguidos.