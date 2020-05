Pedro Cahn cruzó Osvaldo Bazán por comparar los aislamientos barriales con el Gueto de Varsovia

El infectólogo y asesor del Gobierno nacional, Pedro Cahn, rebatió a los periodistas de TN que insisten en la idea de que los aislamientos barriales que se implementan para frenar la propagación del coronavirus, son comparables al gueto de Varsovia.

“La comparación con el gueto no es buena, porque el gueto de Varsovia fue un encierro forzado de una minoría étnica que eran los judíos de Varovia que estaban condenados a morirse de hambre, aquí se proveen alimentos y elementos, no es una situación comparable con un gueto y por la memoria de los héroes del gueto, merece que no se los compare con esta situación”, aseveró el fundador de Fundación Huésped en una entrevista con TN.

Acto seguido, el panelista Osvaldo Bazán lo cruzó y le dijo que “un gueto no es comparable a un campo de concentración”, a lo cual, Cahn lo paró y le explicó: “Me permito discutir eso, porque en realidad el gueto de Varsovia fue un encierro forzado y no fue un campo de concentración porque no había cámaras de gas”.

“No fue un campo de concentración, pero fue una estación previa, no le bajaría el precio”, lo retrucó.