La pelea entre Jorge Rial y Mónica Gutiérrez tuvo un nuevo episodio cuando en Intrusos, el conductor reveló por primera vez que toda su disputa pública también tuvo un episodio en privado, cuando todavía compartían la pantalla de América.

La anécdota salió a la luz luego de que Rial tratara en su programa la pelea de Marcelo Tinelli con sus colegas de Grupo Clarín. “No entiendo esto. Ahora Marcelo Tinelli es oficialista, es militante, todo, pero uno podría decir, por ejemplo, de muchos periodistas del Grupo Clarín, que son periodistas M. Podríamos decirlo, ¿está mal eso? ¿por qué no se lo decimos? ¿Por qué no se lo decimos a (Alfredo) Leuco?”, consultó el presentador, en referencia al editorial que el cordobés hizo en TN.

El conductor criticó el trato diferencial y trajo a colación su enfrentamiento con Gutiérrez: “A mi también, me acuerdo de Mónica Gutiérrez que decía en todos lados que yo era K, K, K, porque lo único que le recordé fue que iba en los botes siempre. En la época del gobierno kirchnerista, agarraba todos los botes que pasaban, y cuando hubo alguna inundación después, no se subió a ningún bote”.

El periodista de espectáculo recordó que la tensión llegó a un enfrentamiento personal, cuando la ex conductora de “Crónicas de la tarde” todavía trabajaba para el canal de Daniel Vila. “Yo era K, K, K, y un día me lo dijo acá en una reunión, me acuerdo. Porque para ella todo era K, esa cosa nerviosa”, sostuvo.